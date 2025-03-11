Путинский олигарх Керимов проиграл суд в США за 102-метровую яхту: что будет с судном

Приближенный к диктатору Владимиру Путину российский миллиардер Сулейман Керимоваа не смог отсудить свою суперяхту Amadea, конфискованную в рамках санкций. Не помог ему и роспуск рабочей группы KleptoCapture.

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Как сообщает Bloomberg, федеральный судья в Нью-Йорке отклонил как безосновательный иск бывшего директора "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, который претендовал на яхту. Это означает, что США вскоре смогут продать ее на аукционе.

106-метровая Amadea – один из крупнейших арестованных активов россиян подсанкционных россиян. Ее арестовали на Фиджи в 2022 году по запросу американских властей после того, как выяснилось, что ее владельцем является Керимов.

В процесс продажи вмешался Худайнатов, который не находился под санкциями США. Он заявил, что Amadea принадлежит ему, и подал в суд. Правительство США утверждало, что Худайнатов – подставной владелец, покрывающий Керимова, чтобы помочь ему избежать санкций.

Яхта была арестована на Фиджи в 2022 году по запросу американских властей, которые выяснили, что ее владельцем является Керимов. Но в процесс продажи вмешался Худайнатов, который не находился под санкциями США. Он заявил, что Amadea принадлежит ему, и подал в суд. Правительство США утверждало, что Худайнатов – подставной владелец, покрывающий Керимова, чтобы помочь ему избежать санкций.

Арест Amadea – самое большое достижением группы KleptoCapture, созданной в марте 2022 года при Министерстве юстиции США для поиска активов людей из окружения Владимира Путина. Однако после смены генпрокурора США Трампом и роспуска группы KleptoCapture судьба лодки стала неясной.

В Минюсте подтвердили, что продолжают рассматривать дело о конфискации, при этом вырученные средства могут передать Украине. При этом другие конфискованные яхты США пока что на торги не выставляли:

Tango Виктора Вексельберга;

Виктора Вексельберга; Crescent Игоря Сечина;

Игоря Сечина; Madame Gu семьи Андрея Скоча.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские миллиардеры потеряли более половины своих самых дорогих яхт из-за санкций, арестов и вынужденных продаж. Большая часть флота либо перешла к новым владельцам в США и Европе, либо скрылась в Дубае, Турции и России, но полностью избежать конфискации удалось не всем.

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