Роскошь под ударом: как российские миллиардеры потеряли свои яхты из-за санкций

Российские миллиардеры потеряли более половины своих самых дорогих яхт из-за санкций, арестов и вынужденных продаж. Большая часть флота либо перешла к новым владельцам в США и Европе, либо скрылась в Дубае, Турции и России, но полностью избежать конфискации удалось не всем.

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Об этом пишут росСМИ. Если раньше российские бизнесмены владели более 70 крупными яхтами, то по состоянию на начало 2025 года менее трети из них остались под их контролем.

Многие яхты были арестованы в Европе и США, другие проданы или переправлены в Дубай и Турцию, которые стали основными гаванями для российских денег. После вторжения в Украину европейские и американские правоохранительные органы начали активную охоту на активы российских миллиардеров. Это касалось не только банковских счетов или недвижимости, но и роскошных яхт, часто находившихся в европейских маринах.

Понимая, что их суда могут быть конфискованы, многие российские бизнесмены начали переправлять свои яхты в страны, не присоединившиеся к санкциям. Дубай и Турция стали главными точками, где базируется значительная часть элитного российского флота. В Арабских Эмиратах пришвартовались:

A motor yacht – 100-метровое судно миллиардера Андрея Мельниченко;

– 100-метровое судно миллиардера Андрея Мельниченко; Ocean Victory – 140-метровая яхта Виктора Рашникова;

– 140-метровая яхта Виктора Рашникова; Quantum Blue – роскошное судно Сергея Галицкого;

– роскошное судно Сергея Галицкого; Madam GU – яхта, принадлежащая семье депутата Госдумы Андрея Скоча;

– яхта, принадлежащая семье депутата Госдумы Андрея Скоча; Pacific X и Nirvana, принадлежащие Леониду Михельсону и Владимиру Потанину.

Турция также стала популярным убежищем для дорогих яхт. Там остановилась когда-то самая большая в мире 162-метровая Eclipse, принадлежавшая Роману Абрамовичу. Некоторые суда были возвращены в российские воды во избежание риска ареста. Среди них – яхты, связанные с президентом России Владимиром Путиным и его окружением. В Россию вернулись:

82-метровая Graceful – одна из самых больших яхт, регулярно базирующаяся возле Сочи;

71-метровая Victoria;

54-метровая Чайка;

вспомогательное судно Орион, используемое для технического обслуживания основного флота.

Яхты, связанные с Дмитрием Медведевым, также были возвращены в Россию, в том числе "Вселенная" и "Фотинья". Несмотря на все попытки скрыть активы, около трети российских суперяхт были арестованы западными правительствами.

Среди наибольших потерь для российских миллиардеров – 140-метровая Scheherazade, которую, по данным следователей, могли использовать лично Путин или чиновники Кремля. Судно было арестовано в Италии еще в 2022 году и с тех пор его удерживают на приколе. В Италии также были задержаны:

143-метровая Sailing Yacht A Андрея Мельниченко;

Андрея Мельниченко; 58-метровая Lady M Алексея Мордашова;

Алексея Мордашова; 40-метровая Lena Геннадия Тимченко.

В Испании:

135-метровая Crescent Игоря Сечина;

Игоря Сечина; 85-метровая Valerie Сергея Чемезова;

Сергея Чемезова; 48-метровая Lady Anastasia, принадлежавшая Александру Михееву.

В Германии под арестом остаются:

156-метровая Dilbar Алишера Усманова – одна из самых больших яхт в мире;

Алишера Усманова – одна из самых больших яхт в мире; 115-метровая Luna, принадлежавшая Фархаду Ахмедову.

Великобритания также активно конфискует российские яхты. К примеру, 82-метровая Alfa Nero, принадлежавшая Андрею Гурьеву, была арестована на Антигуа и продана с аукциона. Поскольку содержание яхт в условиях санкций стало слишком дорогим, многие российские бизнесмены были вынуждены продать свои суда, иногда даже со значительным дисконтом.

Зияд Манасир, подрядчик "Газпрома", продал 90-метровую Dar за $175 млн американскому инвестору Роберту Фридланду;

Александр Джапаридзе , основатель буровой компании "Евразия", продал свою яхту Come Together за $70 млн;

, основатель буровой компании "Евразия", продал свою яхту за $70 млн; Владимир Стржалковский , бывший сотрудник КГБ, лишился 65-метровой Ragnar за $85 млн;

, бывший сотрудник КГБ, лишился за $85 млн; Вагит Алекперов, бывший президент "Лукойла", потерял 80-метровую Genesis.

Цены на некоторые суда упали на 20-30%, но яхты все равно быстро находят новых владельцев, среди которых американские и европейские бизнесмены. ЕС и США продолжают охоту на российские активы. В 2024 году нидерландская таможня заявила, что арестовала 14 яхт, связанных с российскими бизнесменами. Некоторые из них строились, другие находились на ремонте.

ОАЭ и Турция остаются ключевыми хабами, где скрываются российские активы, но не исключено, что международное давление заставит эти страны усилить контроль над подсанкционным имуществом. Есть и частные случаи, когда яхты были переданы Украине. Например, принадлежавшая Виктору Медведчуку 104-метровая Royal Romance была конфискована в Хорватии и передана под украинский флаг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз планирует включить PlayStation, Xbox и другие игровые приставки в новый пакет санкций против России. Санкции также предусматривают ограничения на русский СПГ, химикаты и другие продукты, нужные для военной индустрии РФ.

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