Размер наказания увеличился: сколько придется заплатить за "русский язык"

В Украине за повторное нарушение языкового закона налагается штраф в 3400 грн, цель – усилить защиту прав граждан на обслуживание на государственном языке. В 2024 году количество протоколов за нарушение языкового закона выросло в 1,7 раза, несмотря на уменьшение количества обращений.

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О суммах штрафов рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире одного из телеканалов. "Защита языковых прав каждого украинца является нашим приоритетом, а наступательная украинизация позволяет максимально обеспечить использование государственного языка в повседневной жизни", – заявил Тарас Кремень, подчеркнув, что в случае повторного нарушения налагается штраф в 3400 гривен.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает четкую систему наказаний для нарушающих его требования. За первое нарушение законом предусмотрено только предупреждение, однако за повторное нарушение налагается штраф в размере 3400 гривен. Это касается, в частности, случаев, когда предприятия или заведения обслуживают клиентов не на государственном языке или не обеспечивают украинскую версию своих веб-сайтов, что является одной из самых частых жалоб.

Как отметил Кремень, в 2024 году штрафов за нарушение языкового закона наложено уже 64, что в три раза превышает количество штрафов за весь 2023 год. Количество предупреждений также возросло до 91 случая против 61 в прошлом году, что свидетельствует об усилении контроля и готовности государства применять санкции к нарушителям языкового законодательства.

В этом году Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зафиксировал 1808 обращений граждан по поводу нарушений языкового законодательства, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период в 2023 году. В среднем ежемесячно поступало около 180 обращений, в то время как в прошлом году этот показатель достигал 300 обращений в месяц.

Несмотря на уменьшение количества жалоб, в этом году количество составленных протоколов значительно выросло. В 2024 году было зафиксировано 216 протоколов о нарушении языкового закона – в 1,7 раза больше, чем в 2023-м, когда было составлено 128 протоколов. Наибольшее количество протоколов касается нарушений в сфере отсутствия украинской версии веб-сайтов – таких жалоб 42% от общего количества. "Языковая ситуация в Украине меняется к лучшему, и наша цель – это не только защита государственного языка, но и защита права каждого гражданина на получение информации и услуг на украинском языке", – подчеркивает Кремень.

Большая часть жалоб граждан на нарушение языкового законодательства в 2024 году касалась отсутствия украинской версии веб-сайтов – 525 обращений, или 29% от общего количества. Обслуживание клиентов на русском языке явилось причиной жалоб в 288 случаях, что составляет 16% от общего числа обращений. На нарушения в рекламных материалах пришлось 14% жалоб, или 247 обращений.

Лидером по количеству обращений по поводу нарушений языкового законодательства в 2024 году стал Киев с 706 обращениями. Далее в антирейтинге расположилась Одесская область с 326 обращениями, Харьковская область с 149 обращениями и Днепропетровская область с 148 обращениями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, родителей школьников, которые будут говорить на перерывах на русском языке, могут начать штрафовать. Сумма взыскания составит от 850 до 1700 гривен.

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