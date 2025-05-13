Расходы Ватикана достигают десятков миллионов: сколько при этом зарабатывает Папа Римский

Папа Римский не получает зарплаты, поскольку его духовная миссия считается служением, а все его потребности (жилье, питание, охрана, медицинское обеспечение) полностью покрывает Ватикан. В то же время, расходы самого Ватикана в 2024 году достигли дефицита в 70 миллионов фунтов стерлингов, несмотря на ежегодные поступления из пожертвований "Петров пенс" в размере около 20 миллионов фунтов.

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Об этом пишет Daily Mail. Папа Римский, духовный лидер более миллиарда католиков во всем мире, формально не получает заработной платы.

Вместо фиксированной оплаты труда, понтифик полностью обеспечивается Ватиканом - самым маленьким, но суверенным государством мира. Ему предоставляется жилье, питание, охрана, медицинское обслуживание, транспорт и доступ ко всем ресурсам Святого Престола.

Папа Франциск, занимавший должность с 2013 до 2025 года, воплощал в своем поведении принципы простоты. Хотя технически имел право на символическую зарплату в пределах 2 500 евро в месяц, он никогда не пользовался этим правом, как и его тезка - Святой Франциск Ассизский, он проповедовал бедность, как форму духовной силы.

Несмотря на отсутствие персонального дохода, понтифик не нищенствует. Доступ к папским активам, автопарку, официальным резиденциям, пожертвованиям на благотворительность (например, 200 000 евро для заключенных римской тюрьмы) формирует условное "состояние" Франциска, которое оценивается на уровне 12 миллионов стерлингов - хотя это скорее функциональный, чем личный ресурс.

Ватикан как государство и религиозный центр существует за счет пожертвований (в частности "Петров пенс" приносит до 20 млн фунтов ежегодно), инвестиций, туризма и работы музеев, однако богатство не равно финансовой стабильности. В 2024 году Ватикан сообщил о дефиците в 70 млн фунтов - цифра, вызвавшая обеспокоенность относительно будущего пенсионного фонда его работников.

Франциск в ответ сократил зарплаты всем - от кардиналов до простых священников, теперь епископы получают около 3 000 евро в месяц, а обычные римские священники - в пределах 1 200 евро. Монахи и монахини, как правило, вообще не имеют дохода, если не занимают административных должностей.

С избранием Папы Льва XIV начинается новый этап в жизни Ватикана. Он уже известен как критик жесткой иммиграционной политики Трампа и сторонник прогрессивных реформ. Но одно остается неизменным, папа - это не должность ради заработной платы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Ватикан зарылся в затяжной финансовый кризис - за время понтификата Франциска бюджетный дефицит утроился, а с обязательствами пенсионного фонда до 2 млрд евро может быть неплатежеспособным. Это может повлиять на выбор следующего понтифика.

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