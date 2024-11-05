Ранения во время защиты Украины: на какие доплаты могут рассчитывать военнослужащие

Раненые военные в Украине имеют право на ежемесячную доплату до 100 тысяч гривен, которая зависит от времени лечения. Выплата начисляется с момента ранения или госпитализации, обеспечивая финансовую поддержку защитников на всех этапах реабилитации.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Согласно действующему законодательству, дополнительные выплаты начинаются со дня госпитализации раненого.

В ситуациях, когда эвакуация военного невозможна сразу после ранения (например, из-за активных боевых действий на передовой), выплата начисляется со дня ранения. Это решение Министерства обороны позволяет обеспечить финансовую поддержку военных даже в критических условиях, где их физическое перемещение в медицинское учреждение ограничено.

Все раненые военные имеют право на доплату за период лечения. Если защитник находится в стационаре, размер доплаты зависит от количества проводимых им дней на лечении. Если ранение тяжелое, за каждый день лечения начисляется выплата минимум в размере 3 225,8 гривен, что в месяц составляет до 100 тысяч гривен.

Доплаты продолжаются и при переводе военнослужащего в другое медицинское учреждение или если он берет отпуск для лечения. Это гарантирует, что защитник получает финансовую поддержку на всех этапах лечения и реабилитации независимо от места нахождения подразделения или характера лечения. Размер выплаты за ранение зависит от его тяжести:

тяжелое ранение: ежедневная выплата 3225,8 гривен, а в месяц – до 100 тысяч гривен;

ежедневная выплата 3225,8 гривен, а в месяц – до 100 тысяч гривен; нетяжкое ранение: выплата также составляет 3225,8 гривен за каждый день лечения в стационаре, но начисляется исключительно за фактический период пребывания в больнице.

Такие финансовые компенсации позволяют обеспечить военных достаточными средствами во время их временной нетрудоспособности, что важно для возобновления и возвращения в службу. Механизм начисления доплат:

Военный с 1 по 16 января выполнял боевые задания, после чего получил ранения и находился на лечении с 16 по 25 января. После этого, с 25 по 31 января, он был уволен от исполнения служебных обязанностей. В такой ситуации расчет будет следующим:

за 16 дней участия в боевых действиях и 9 дней лечения : сумма начисления составляет 3225,8 гривен в день;

: сумма начисления составляет 3225,8 гривен в день; выплата за 16 дней в боевых действиях и 9 дней лечения: (16+9)×3225,8=80645(16 + 9) \times 3 225,8 = 80 645(16+9)×3225,8=80645 гривен.

За ранеными военными сохраняется основная заработная плата, соответствующая их последней должности перед ранением, а также дополнительные выплаты, независимо от того, где находится подразделение – на передовой или в резерве. Это обеспечивает финансовую устойчивость и поддержку при восстановлении.

Программа доплат охватывает всех военнослужащих, получивших ранения , контузию или увечье при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий. Доплаты начисляются за время, проведенное в больнице, или в период отпуска по лечению после ранения, что подтверждает общую доступность и универсальность этой финансовой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили правила выплаты единовременной денежной помощи семьям пропавших без вести или погибших военнослужащих. Теперь родные таких воинов смогут получить деньги от государства в течение трех лет с момента потери родных.

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