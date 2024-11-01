В Украине изменили порядок выплаты единовременного денежного пособия: кого касается

В Украине изменили правила выплаты единовременной денежной помощи семьям пропавших без вести или погибших военнослужащих. Теперь родные таких воинов смогут получить средства от государства в течение трех лет с момента потери родных.

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Как сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук, соответствующие изменения в порядок выплат были приняты на правительственном заседании 1 ноября. Они предполагают, что трехлетний срок для реализации права на выплату от государства будет начинать считаться с даты вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим.

Ранее единовременную финансовую помощь можно было получить в течение трех лет с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти. В некоторых случаях свидетельства казались "задним" числом, что семьи погибших не потеряют право на пособие из-за пропущенного срока.

Также Кабмин предлагает предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получить единовременную помощь вне очереди.

Выплаты семьям умерших воинов: кто имеет право

Право на получение денежной помощи у погибшего военнослужащего имеют его родственники, кроме тех, кто не проживает в Украине или был осужден за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество агрессору. В частности, право на выплаты имеют:

родители погибшего ;

; одна из супругов ;

; дети до 18 лет (включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего);

(включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего); иждивенцы погибшего (члены семьи, которые находились на полном содержании погибшего или получали от него основную финансовую помощь).

Также, согласно законодательству, помощь могут получить совершеннолетние дети до 23 лет, находящиеся на учебе и получавшие алименты, а также братья, сестры и внуки, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет и находились на полном обеспечении погибшего. Важно отметить, что помощь распределяется равными частями между всеми членами семьи, имеющими право.

Размер денежной помощи зависит от обстоятельств гибели военнослужащего:

15 миллионов гривен выплачивается, если военнослужащий погиб во время боевых действий на фронте;

выплачивается, если военнослужащий погиб во время боевых действий на фронте; 2,15 миллиона гривен (750-кратный прожиточный минимум) выплачивается в случае гибели военнослужащего, если он не был оформлен ни в одной из военных структур или погиб не в боевых действиях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинским военнослужащим, получившим инвалидность в результате боевых действий, или родным павших военных будет легче получить денежную помощь от государства. Заявки можно будет подавать в Действии и Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

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