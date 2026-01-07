В Украине перепишут правила трудоустройства: к каким изменениям надо быть готовым

В Украине планируют переписать трудовое законодательство, обновив и осовременив правила не только для работодателей, но и для работников. Это будет побуждать бизнес к детенизации, уменьшит правовую неопределенность и поэтому будет способствовать евроинтеграции.

Об этом, как сообщает Forbes Ukraine, заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак. По ее словам, проект нового Трудового кодекса разрабатывался в течение двух лет с учетом мнения бизнеса, профсоюзов и экспертов.

"Документ должен установить современные и предсказуемые правила для работников и работодателей, уменьшить правовую неопределенность и поддержать детенизацию занятости. Отдельно подчеркну: это критически важный шаг в евроинтеграции – Украина должна приближать правила труда к практикам ЕС, на которые ориентируются украинские компании и граждане", – отмечает заместитель министра.

Повышение гибкости трудовых отношений

Проект нового Трудового кодекса будет предусматривать девять видов трудовых договоров и возможность комбинировать их в зависимости от потребностей бизнеса и работника. В частности для:

дистанционной или надомной работы;

договоров с нефиксированным рабочим временем;

ученических договоров.

Детали нового Трудового кодекса

Цифровизация трудовых процессов . Письменный трудовой договор с зафиксированными условиями работы сможет заключаться в электронной форме.

. Письменный трудовой договор с зафиксированными условиями работы сможет заключаться в электронной форме. Увеличение отпуска . Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска возрастет с 24 до 28 дней.

. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска возрастет с 24 до 28 дней. Расширение возможностей для совмещения работы и отцовства . Каждый из родителей может использовать часть оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

. Каждый из родителей может использовать часть оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Обновление подхода к определению минимальной заработной платы . Введут отдельные формулы расчета и определением почасового и месячного показателя.

. Введут отдельные формулы расчета и определением почасового и месячного показателя. Повышенная оплата за сверхурочную работу и возможное увеличение годового лимита сверхурочных часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выросла нехватка кадров в рабочих и технических профессиях, что привело к увеличению доли женщин в этих сферах и спроса на практически подготовленных работников. В то же время низкий уровень заработных плат, в частности в образовании, приводит к увольнению специалистов, а по стратегии занятости до 2030 года планируется привлечь к рынку труда до 2 млн человек.

