Пугают авиаударом по Хмельницкой АЭС. Украинцам приходят опасные сообщения: как их распознать

Украинцам начали приходить содержащие подозрительные ссылки сообщения якобы от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В них говорится о плане эвакуации жителей из-за якобы повреждения энергоблока Хмельницкой АЭС.

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Об этом сообщили в самой ГСЧС. Отмечается: рассылку осуществляют кибермошенники. Однако с какой целью, пока не уточняется.

"Сегодня украинцы начали получать сообщения якобы от ГСЧС о плане эвакуации жителей с подозрительными ссылками! Официально сообщаем: это работа кибермошенников! ГСЧС не производила рассылку этих сообщений, а переходить по ссылкам крайне опасно!", – говорится в сообщении.

Как распознать опасное сообщение

При этом служба опубликовала пример сообщения от кибермошенников. В нем отмечается, что:

якобы вражеским авиаударом был поражен 1 блок Хмельницкой АЭС;

ГСЧС якобы присылает ссылку на план эвакуации.

Опасные письма от имени "Укрпочты"

Ранее же об отправке мошенниками сообщений от своего имени сообщили и в "Укрпочте". В них говорилось о якобы различных проблемах с доставкой посылок, для решения которых людей просили перейти по ссылкам, ведущими на фишинговые сайты.

Таким образом мошенники пытались получить доступ к информации доверчивых украинцев. В частности, платежным картам.

Как не стать жертвой мошенников

В то же время в "Укрпочте" дали ряд рекомендаций, как не стать жертвой мошенников. Для этого нужно:

Не переходить по сомнительным ссылкам.

Проверять правильность URL сайта перед вводом данных.

"Даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт", – предупредили в компании.

Не сообщать сторонним людям коды-подтверждения.

Не открывать сообщения, которые кажутся подозрительными.

Что делать, если передали мошенникам данные

Впрочем, если так случилось, что личные или данные карт все же были переданы мошенникам, следует сразу обратиться за помощью. "Рекомендуем немедленно обратиться к технической поддержке вашего банка", – посоветовали в "Укрпочте".

Как сообщал OBOZ.UA, также нередки в Украине случаи мошенничества с арендой жилья – чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно: для этого нужно правильно составить договор аренды, в котором прописать все детали съема жилья, а также проверять документы на недвижимость.

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