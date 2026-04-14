Проверьте документы: почему украинцам могут отказать при пересечении границы

Загранпаспорта с продленным сроком действия больше не действительны. А значит, теперь непригодны для международных поездок. Следовательно, авиакомпании и пограничники могут отказать в посадке на рейс или въезде в другие страны. Поэтому миллионам украинцев перед международными поездками стоит проверить свой документ.

Об этом сообщает Миграционная служба в Днепропетровской области. Произошли эти изменения в связи с тем, что Кабинет Министров Украины отменил временное разрешение на использование загранпаспортов с продленным сроком действия :

оно действовало с конца февраля 2022 года по 28 октября 2025 года;

введено было из-за полномасштабной войны и ограничений в работе консульских служб.

В целом же, отметили в службе, большинство стран признают действительными исключительно паспорта с действующими сроками действия. В частности:

для украинцев старше 16 лет срок действия паспорта составляет 10 лет;

до 16 лет – 4 года.

После того, как срок действия паспорта закончился, нужно оформлять новый. Для того, чтобы "сделать" новый документ можно обращаться в:

посольства или консульства Украины за рубежом (также можно оформить временное свидетельство для возвращения в Украину);

филиалы ГП "Документ" в странах, где они работают;

в подразделения Миграционной службы в Украине или в центры предоставления административных услуг.

Кроме того, документ следует заменить, если в нем указаны дети или другие члены семьи по старым правилам. Такие паспорта также больше недействительны. Даже если ребенок не путешествует сейчас, его паспорт рекомендуют обновить заранее.

Стоимость оформления паспорта в Украине выросла

С 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления внутренних и заграничных паспортов, что связано с изменением цен на бланки документов.

ID-карта (внутренний паспорт):

Первое получение документа в 14 лет остается бесплатным.

Несрочное оформление (до 20 рабочих дней) теперь стоит 618 грн (ранее было 558 грн).

Срочное оформление (до 7 рабочих дней) подорожало до 988 грн (вместо 928 грн).

Загранпаспорт:

Получение в течение 20 рабочих дней стоит 1 147 грн (ранее — 1 042 грн).

Ускоренное изготовление (до 7 рабочих дней) обойдется в 1 787 грн (ранее — 1 682 грн).

Кроме того, выросла стоимость видов на жительство для иностранцев: постоянный теперь стоит 1 235 грн, а временный – 1 140 грн. Обновленные цены актуальны для всех подразделений Государственной миграционной службы, ЦПАУ и паспортных сервисов "Документ".

