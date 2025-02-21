Провернул схему на 18 миллиардов: бывшему главе "Оператора ГТС" объявили подозрение

Правоохранители объявили подозрение бывшему председателю "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Его обвиняют в нанесении в 2021 году государству ущерба на 18 млрд грн. Имя подозреваемого не называется, однако в указанное время компанию возглавлял Сергей Макогон. Косвенно его личность подтверждает и опубликованное правоохранителями фото фигуранта.

Видео дня

О подозрении сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве. Там отметили:

В настоящее время Макогон находится за границей, а потому о подозрении ему сообщено заочно.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в 2021 году ОГТСУ, транспортирующий природный газ потребителям Украины и странам Европейского Союза, под руководством чиновника получил 20 млрд грн чистой прибыли. При этом:

90% из этих денег он должен был уплатить в госбюджет в качестве дивидендов.

Подозреваемый из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей принял решение не распределять доходы и не направлять средства общества в бюджет страны.

"В результате этого государству был причинен материальный ущерб на сумму свыше 18 млрд грн", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Киевской городской прокуратуре отметили, что в сентябре 2022 года Макогон организовал себе командировку в Вену. Сделал он это якобы по приглашению представителей оператора газотранспортной системы Австрии.

"На самом деле приглашения не было, а благодаря командировке мужчина уехал за границу, откуда не вернулся. Подозреваемый знал, что его полномочия как руководителя общества истекают, соответственно, он потеряет бронирование и в дальнейшем не сможет под предлогом служебных поездок выезжать за границу", – рассказали там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у чиновника украинского Министерства внутренних дел (МВД) конфисковали элитный автомобиль Škoda Kodiaq 2023 года выпуска стоимостью более 2 млн грн – Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила законность взыскания обнаруженных у него необоснованных активов. Также были конфискованы 4,634 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!