Процесс мародерства резко ускорился к "часу X": на оккупированной территории Украины начали выселять людей из квартир и опечатывать жилье

В оккупации активизировался отжим недвижимости у законных собственников. Причем как у украинцев, уехавших с захваченной российскими войсками территории, так и у тех, кто вынужденно или по доброй воле там остался. В мае процесс серьезно ускорился. Более того, людей стали уже выселять из домов и квартир – причем, всего за несколько дней. А чтобы забрать свои вещи еще нужно "договориться".

Видео дня

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

"Ноу-хау" в Мариуполе

В преддверии лета процесс "государственного" мародерства в оккупированном Мариуполя сильно ускорился. В планах оккупационной администрации уже к 1 июня выставить большинство квартир на продажу или отдать под служебное жилье бюджетникам.

По информации бывшего советника городского головы Мариуполя, а ныне – руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, речь уже не идет о признании квартир "бесхозяйными" или требованиях доказать право собственности.

Во всех районах города на десятках квартир, где проживают владельцы, в первых числах мая оккупационная администрация разместила уведомление с требованием выселиться уже до 8 числа.

"Оккупационный режим просто выбрасывает людей на улицу, а их квартиры планируют распределять между россиянами-бюджетниками. Какое ироническое совпадение дат: выселение украинцев и заселение в их дома россиян приходится именно на "День Победы". Очень показателен символизм", – написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Процесс после 9 мая, конечно же, не остановился. На это не стоит и рассчитывать. И жаловаться, как все понимают, бесполезно.

В апреле этого года в "ДНР" были приняты изменения в "законодательство" об украденной у украинцев недвижимости.

Одна из важнейших норм этого "закона" – разрешение до 1 января 2028 года использовать такой фонд как служебное жилье для чиновников, военных, полиции, муниципальных служащих, а также работников подведомственных предприятий и учреждений, включая образование и медицину.

По мнению Петра Андрющенко, для Мариуполя это почти прямое признание реальной цели изъятия жилья.

"Город хронически нуждается в завезенных кадрах для поддержки оккупационной администрации. Местные не дают требуемого уровня управляемости и лояльности. Поэтому конфискованное жилье превращается в ресурс обеспечения колониального присутствия. В итоге это выдавит окончательно мариупольцев из Мариуполя. Кого-то в другие города, кого-то – на кладбище. Но россияне не скрывают, что замысел именно такой", – убежден руководитель Центра изучения оккупации.

Конвеер конфискации

Признание жилья украинцев "бесхозяйным" идет на всей оккупированной территории – особенно в так называемых "новых регионах", которыми Россия считает Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонские области Украины.

По данным, которые озвучила "зампред правительства ДНР" Татьяна Переверзева, в регионе "выявлено почти 26 тысяч жилых объектов с признаками бесхозяйных, из них порядка 20% уже в муниципальной собственности". То есть, отжаты.

Переверзева также озвучила еще одну цифру: около 7 тысяч квартир необходимо для обеспечения жильем учителей, медиков, силовиков и соцработников. Опять же, это только на оккупированной части Донецкой области.

К слову, в Мариуполе "бесхозяйным" уже признали около 13 тысяч квартир и домов. А с декабря 2025 г. такое жилье без суда стали переводить в "муниципальную собственность". Хотя есть факты и более ранней "законной" конфискации. Например, на улице Черноморской.

Но не отстают и другие "регионы", вернее, оккупационные администрации.

Например, как выяснил OBOZ.UA, только в Луганске числится почти 8 тысяч квартир, "имеющих признаки бесхозяйных".

"Закон" об этих самых "признаках" в "ЛНР" вступил в силу 13 марта. Среди них:

– плата за помещение и коммунальные услуги не вносится более одного года;

– в Едином государственном реестре недвижимости (российском. – Ред.) отсутствуют сведения о зарегистрированном праве собственности;

– помещение фактически не используется не менее трех месяцев, причем это бездействие создает угрозу безопасности самого здания либо жизни и здоровью соседей.

Удобные "причины", правда?

То есть, в псевдозаконе фактически прописали незаконный отъем жилья украинцев. Какого угодно и у кого угодно. В первую очередь это касается украинцев, бежавших от войны. Но как видим по ситуации в том же Мариуполе, бесхозяйным признают даже те квартиры и дома, в которых живут люди.

Если же жилье уже попало в "черный список", его владелец имеет всего 30 дней, чтобы подтвердить права на него. Но это иллюзия: для этого как минимум нужно приехать на оккупированную территорию, а это большинство украинцев не могут себе позволить, не рискуя оказаться "на подвале".

Некоторые из тех, кто не светился, например, в социальных сетях с патриотической позицией, все же рискуют прилететь в РФ. Однако там предстоит фильтрация в "Шереметьево" – жесткий, многочасовой допрос сотрудников ФСБ. И процесс отказа во въезде очень высокий.

По словам собеседников OBOZ.UA в украинской разведке, уже давно подавляющее большинство украинцев получают запрет на въезд в Россию на 25-50 лет. Фактически – навсегда.

"В России параноидально боятся диверсантов. Также не хотят пускать владельцев жилья – понимая, что они его постараются впоследствии продать и уехать с оккупированной территории", – говорит офицер.

Есть еще важный нюанс. Согласно российскому законодательству, срок "упрощенной" регистрации недвижимости (которая находится на ВОТ Украины. – Ред.) в Росреестре – до 1 июля 2026 г. Потом – на "общих основаниях". И, например, при отсутствии полного комплекта документов право собственности можно доказать исключительно через суд. Российский.

Но, опять же, это никоим образом не защищает жилье от внесения в список "бесхозяйного" и быстрого признания его "муниципальной собственностью".

Замкнутый круг.

"Внезапно" прозрели и коллаборанты

В социальных сетях истерично возмущаются происходящим и "новые граждане", получившие российские паспорта. Причем открыто говорят о беспределе на ВОТ Украины с отжимом жилья даже лояльные к оккупационной власти юристы.

Например, директор донецкой юрфирмы "Довод" Роман Подниглазов записал видео, где заявил: "Мы не только сейчас не поддерживаем, что сейчас творится с жильем, мы категорически против этого – как и любой здравомыслящий человек. На данный момент государство (Россия, – прим. ред.) почему-то взяло на себя такие функции – взять и забрать у всех все. Какого хр*на улетают в бесхоз квартиры, которые приобретались кем-то у кого-то? Это вообще-то сделка была проведена, а государство решило, что это должно быть "их".

Подниглазов возмущенно расставил точки над "і". "Беспредел ли это? Да, ознозначно беспредел. Это нарушение одного из главенствующих принципов – частной собственности (…) Я думаю, что дальше нарушений будет все больше, так как система начала коллапсировать", – заявил он.

Коллаборант также убежден, что "государство отыгрывается на населении, а в итоге утрачивает доверие людей – что "является плохим признаком".

И смешно, и грустно. Для тех, кто размахивая триколором встречал российских солдат на украинской земле, все тоже обернулось далеко не в лучшую сторону.

То ли еще будет?