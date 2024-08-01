Проценты по некоторым кредитам украинцев погасит государство: какие условия

Украинцы могут повысить энергонезависимость своих домохозяйств и купить солнечную или ветровую электростанцию. Если средств на единовременную уплату не хватает – можно получить кредит, процентную ставку за который полностью компенсирует государство.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. На финансовую поддержку могут рассчитывать физические лица – она предоставляется для покупки и установки генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников: солнечных и ветровых электростанций с системами хранения. Условия программы таковы:

кредит: 0%;

срок кредитования: 10 лет;

сумма кредита: до 480 тысяч гривен.

Таким образом, сумма ежемесячной оплаты тела кредита составит до 4 тыс. гривен. После выплаты срок эксплуатации такой электростанции составляет 20 лет.

Как получить компенсацию за процентную ставку

На начальном этапе в программе принимают участие пять банков: ПриватБанк, Сбербанк, Укргазбанк, Сенс Банк и банк "Глобус". Чтобы получить кредит, необходимо обратиться в любое отделение этих банков и предоставить необходимые документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

справку о доходах;

документы на оборудование, которое вы планируете приобрести.

Получив кредит, необходимо приобрести оборудование, оплатить монтажные работы и ввести систему в эксплуатацию. Компенсация годовой процентной ставки до 0% будет возможна только после запуска системы.

Такая электроэнергия полностью "зеленая" и ее можно использовать для собственных нужд или продаж. Во втором случае нужно заключить договор с поставщиком универсальных услуг.

"Установка солнечных и ветровых электростанций с системами хранения повысит вашу энергетическую независимость, а также будет способствовать энергетической безопасности Украины", – напомнили в Минэнерго.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине значительно вырос спрос на портативные панели. Их можно подключать к домашним солнечным станциям типа EcoFlow, или подключить к инвертору и батарее. Солнечной панели, которая стоит около 10 тыс. гривен, хватит на генерацию 260 кВт*ч. в год (зимой генерация резко сокращается).

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