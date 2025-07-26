Прокуроры борются за свои спецпенсии: массово возвращают себе космические суммы

В Украине суды приняли около 5,7 тыс. решений об отмене временного сокращения спецпенсий. Львиную долю этих решений приняли в пользу прокуроров, которые борются за сокращения своих пенсий.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Прокуроры далеко не самая большая группа "специальных пенсионеров", однако именно они вызывают наибольший резонанс. Причина – они могут получать пенсию с молодости, продолжая работать. А если оформить инвалидность, для пенсии достаточно иметь всего 10 лет стажа (этим и воспользовались сотни прокуроров по всей стране).

Сейчас, как рассказывала на открытой дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, 18 прокуроров получили пенсию, не достигнув 40-летия. При этом средний пенсионный возраст прокурора – 47 лет.

Кабинет министров вроде бы придумал, как ограничить размер пенсий, в том числе и прокурорам. В прошлом году в Законе "О бюджете" прописали, что в 2025-м специальные пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов (23 610 грн), будут ограничивать с помощью коэффициентов. Коэффициенты ввели отдельным постановлением правительства. В результате все пенсии с нового года ограничили, а максимальная выплата сократилась до около 52 тыс. грн в месяц (это без учета пенсий судей, которые по закону считаются "пожизненным денежным содержанием").

Но такое ограничение действовало недолго. Спецпенсионеры массово начали обращаться в суды. И судьи начали массово отменять применение коэффициентов. Чаще всего с такой формулировкой: Кабмин не имеет права менять условия пенсионного обеспечения, поэтому предусмотренные в постановлении правительства коэффициенты незаконны.

Наверное, правительство ошиблось, когда сами коэффициенты предусмотрело не в законе, а в постановлении. Вероятно, это сделали для того, чтобы было больше времени для подготовки решения. Потому что проект бюджета должны были подать в Раду до 15 сентября, тогда как коэффициенты приняли только в январе уже 2025-го.

Сейчас в реестре есть около 5766 решений, в которых упоминается указанное постановление. Абсолютное большинство из этих решений – об отмене ограничения выплаты. Правда, само постановление ни один суд незаконным не признавал, поэтому каждый раз пенсионеры в индивидуальном порядке отменяли ограничения.

Сейчас в Украине пенсию, размер которой выше 23 610 грн, получают около 25 тыс. человек. При этом лишь 17,8 тыс. из них с января из-за коэффициентов начали получать меньше. Это связано с условиями введения коэффициентов. Если пенсионер защищал Украину (в АТО или уже во время полномасштабной войны), его пенсию не ограничивали. Отметим, что обычный украинец, какую бы зарплату он ни получал, не может получить пенсию, размер которой выше 23 610 грн (10 прожиточных минимумов).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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