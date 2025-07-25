Прокуроры объявили борьбу за свои "спецпенсии": получают до 250 тыс. в месяц и не готовы уступать

В Украине законопроект №12278, который предусматривает частичное ужесточение требований для выхода на пенсию прокуроров, зарегистрировали еще в прошлом году и до сих пор не могут принять во втором чтении. Сейчас лучше прокуроров на пенсии живется разве что судьям. Но даже судьи для того, чтобы получить свои огромные пожизненные выплаты, должны закончить карьеру. Прокуроры же могут продолжать работать и параллельно с тем получать космические пенсии.

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При этом ряд прокуроров вышли на пенсию еще до достижения 40 лет, а максимальный размер пенсии составляет более 250 тыс. грн (!). И это в условиях, когда абсолютное большинство украинских пенсионеров находится за чертой бедности – размера их выплат не хватает даже на минимальный набор товаров и услуг (фактическая стоимость потребительской корзины).

О том, как прокуроры через суды отменяли ограничения пенсий, которые ввели с января 2025-го, и как хотят изменить правила в правительстве, читайте в материале OBOZ.UA.

Прокуроры против ПФУ: почему ограничить пенсии не удалось

Бывший прокурор из Одесской области Андрей Саханов несколько недель назад в суде отменил ограничение своей пенсии. В прокуратуре Саханов не работает еще с 2010-го, электронные декларации он никогда не заполнял. А на пенсию Саханов вышел, когда ему было около 40 лет, и тогда он имел около 16 лет прокурорского стажа, и этого хватило, чтобы заработать на пенсию в 251,1 тыс. грн в месяц.

Эта пенсия – абсолютный рекорд. Из-за накопления популистских норм в законодательстве сложилась ситуация, когда отдельные силовики, изучив старые нормы закона "О прокуратуре", в судах добиваются космических выплат.

Прокуроры далеко не самая большая группа "специальных пенсионеров", однако именно они вызывают наибольший резонанс. Причина – они могут получать пенсию с молодости, продолжая работать. А если оформить инвалидность, для пенсии достаточно иметь всего 10 лет стажа (этим и воспользовались сотни прокуроров по всей стране).

Сейчас, как рассказывала на открытой дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, 18 прокуроров получили пенсию, не достигнув 40-летия. При этом средний пенсионный возраст прокурора – 47 лет.

Кабинет Министров вроде бы придумал, как ограничить размер пенсий, в том числе и прокурорам. В прошлом году в законе "О бюджете" прописали, что в 2025-м специальные пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов (23 610 грн), будут ограничивать с помощью коэффициентов. Коэффициенты ввели отдельным постановлением правительства. В результате все пенсии с нового года ограничили, а максимальная пенсия сократилась до около 52 тыс. грн в месяц (это без учета пенсий судей, которые по закону считаются "пожизненным денежным содержанием").

Но такое ограничение действовало недолго. Спецпенсионеры массово начали обращаться в суды. И судьи начали массово отменять применение коэффициентов. Чаще всего с такой формулировкой: Кабмин не имеет права менять условия пенсионного обеспечения, поэтому предусмотренные в постановлении правительства коэффициенты незаконны.

Наверное, правительство ошиблось, когда сами коэффициенты предусмотрело не в законе, а в постановлении. Вероятно, это сделали для того, чтобы было больше времени для подготовки решения. Потому что проект бюджета должны были подать в Раду до 15 сентября, тогда как коэффициенты приняли только в январе уже 2025-го.

Сейчас в реестре есть около 5766 решений, в которых упоминается указанное постановление. Абсолютное большинство из этих решений (как и в случае с одесским прокурором на пенсии Андреем Сахановым) – об отмене ограничения выплаты. Правда, само постановление ни один суд незаконным не признавал, поэтому каждый раз пенсионеры в индивидуальном порядке отменяли ограничения.

Сейчас в Украине пенсию, размер которой выше 23 610 грн, получают около 25 тыс. человек. При этом лишь 17,8 тыс. из них с января из-за коэффициентов начали получать меньше. Это связано с условиями введения коэффициентов. Если пенсионер защищал Украину (в АТО или уже во время полномасштабной войны), его пенсию не ограничивали. Отметим, что обычный украинец, какую бы зарплату он не получал, не может получить пенсию, размер которой выше 23 610 грн (10 прожиточных минимумов).

Однако прокуроры это ограничение в судах очень легко отменяют. В результате на пенсии они получают от 60% до 90% денежного обеспечения того, кто сейчас работает на его должности (а на самом деле даже больше).

"Если мы создаем привилегированную касту, то мы попираем Верховенство права в пользу некоторых слоев населения, ну, в данном случае, в пользу прокуроров, судей и военных, которые не воевали. Но мы четко должны представлять, какая модель пенсионного обеспечения должна иметь привилегии на будущее", – заявила на обсуждении ЦЭС Галина Третьякова, председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. В качестве примера она привела Эстонию, которая отменила определенные пенсионные права.

Третьякова предлагает оставить особые пенсионные права для военных, которые защищали страну с оружием в руках (и забрать привилегии у тех военных, которые не защищали страну), а также для женщин, которые родили и воспитали ребенка (например, семь лет выслуги за каждого ребенка). Женщина, которая родила ребенка и воспитала его до шестилетнего возраста, имеет семь лет выслуги.

Что планируют сделать со спецпенсиями?

В Верховной Раде приняли законопроект Третьяковой №12278 о прокурорских пенсиях только в первом чтении. Впереди – второе чтение. Этот документ предусматривает, что прокуроры не могут выходить на пенсию по выслуге лет, пока они продолжают работать. Кроме того, меняются и правила индексации пенсий. Удастся ли парламенту проголосовать этот документ во втором чтении, неизвестно.

Однако даже если этот документ примут, никто не может гарантировать, что прокуроры не будут обращаться в суды и заставлять ПФУ применить к себе старые нормы закона.

Дмитрий Корсун, адвокат ЮК "Сеть права" в комментарии OBOZ.UA отметил: "Учитывая проекты законов, которые сейчас рассматриваются в Верховной Раде, Конституционным Судом и административными судами всех инстанций, соответственно, уже через 3-5 лет такие нормативные акты будут признаны неконституционными, противоправными и недействительными – как минимум, частично. Это приведет к повторению ситуации с Законами Украины "О прокуратуре" и "оживлением" прошлых редакций нормативных актов".

Адвокат объясняет: когда вводили льготные нормы и особые пенсионные права, это могло привести к притоку желающих работать на этих должностях. То есть создавало то, что в судах принято называть "легитимным ожиданием".

Марчак во время своего доклада в ЦЭС объяснила логику Минсоца: все уже полученные пенсионные права должны сохраняться, однако если человек еще не вышел на пенсию, то правила для него могут меняться. "Часто возникает фраза: "человек сегодня пришел на прокурорскую службу, он уже ожидает своей пенсии через 25 лет вот в таком размере". Здесь можно дискутировать, но для меня это не является легитимным ожиданием. И об этом говорит Европейский суд по правам человека, мы подробно анализировали его статистику, но и просто здравый смысл. Ни один работодатель сегодня не может пообещать, каким образом будет выглядеть заработная плата на его предприятии через 25 лет. Пенсия – это производная от заработной платы", – говорит Марчак.

Сейчас в Украине действует только солидарная система пенсионного обеспечения. То есть пенсии должны обеспечиваться за счет взносов тех, кто сейчас работает. Можно посчитать, сколько работающих со средними зарплатами должны платить взносы в Пенсионный фонд (22% от зарплаты), чтобы обеспечивать прокурорскую пенсию, например, в 251 тыс. грн, как у прокурора Саханова. Такое распределение взносов в условиях, когда большинство получает пенсию до 5 тыс. грн, по меньшей мере удивляет.