Прокурор уже после скандалов через суд резко повысил свою пенсию: будет получать ежемесячно по 70 тысяч

Прокурор Константин Хярм из Сумской областной прокуроры уже после скандалов вокруг высоких пенсий, которые они получали из-за судебных решений, смог повысить свою пенсию до 70,5 тыс. грн. Решение 26 ноября принял Харьковский окружной админсуд.

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Соответствующее решение суда опубликовано в реестре судебных решений. Так, Хярм находится на пенсии с 2021-го. Согласно декларации за прошлый год, в среднем он получал 36 109 грн. Судья рассмотрел требования Хярма и обязал Пенсионный фонд повысить ему пенсию до 90% от зарплаты в 78 400 грн (то есть 70,5 тыс. грн).

В зарплату учли оклад, надбавки за выслугу лет, надбавки за работу с тайными документами, материальную помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов. Отметим, прокуроры, в отличие от других украинцев, имеют право на пенсию, размер которой зафиксирован в процентах от действующей зарплаты в должности пенсионера.

Хярм продолжает работать в прокуратуре, согласно декларации, его средняя месячная зарплата в прошлом году составляла 95 528 грн. В связи с ростом зарплаты прокурора он через суд обязал перечислить и его пенсию. Добровольно производить перерасчет ПФУ отказался, потому что действующий закон не дает право Хярму на пенсию в размере 90% зарплаты.

Хярм через суд обязал ПФУ пользоваться уже недействующими нормами закона. "Суд отмечает, что решение ответчика об отказе истцу в перерасчете пенсии по выслуге лет противоправно и подлежит отмене, а надлежащей защитой нарушенного права истца на перерасчет назначенной пенсии является обязательство Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области провести перерасчет назначенной истцу пенсии за выслугу лет", – говорится в решении суда.

Отметим, 18 октября 2024 года прокурор уже задекларировал большую выплату от ПФУ. Хярм получил 270625 грн.

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