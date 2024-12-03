Скандальные дела прокуроров: инвалидность ради огромных пенсий и новая "королева МСЭК"

Черкасская область одна из первых по количеству лиц с инвалидностью среди прокуроров. Если в Офисе генпрокурора такой статус имеют всего лишь 6%, то в Черкасской области эта цифра в 4,5 раза выше. О том, как и зачем черкасские прокуроры оформляли себе пенсии и кто отвечает за МСЭК в области, читайте в материале OBOZ.UA.

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Прокурорская инвалидность: как через суды получали огромные пенсии

В Украине в двух областях выявили аномальное количество прокуроров с инвалидностью. Речь идет о Хмельницкой (29% прокуроров) и Черкасской (27% лиц с инвалидностью) области. Здесь лиц с инвалидностью втрое больше, чем в прокуратурах других регионов. И все они вышли на пенсию, используя особые права для лиц с инвалидностью.

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) в этих регионах по странному стечению обстоятельств предоставляли статус лица с инвалидностью именно прокурорам, которые еще не имели необходимый для прокурорской пенсии стаж. Закон "О прокуратуре" позволяет получать высокую прокурорскую пенсию, имея всего лишь 10 лет стажа, если есть инвалидность. По всей стране 525 прокуроров получают десятки тысяч гривен пенсии, воспользовавшись статусом лица с инвалидностью, и продолжают работать.

Уже бывшая глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа находится под арестом, тогда как в Черкасской МСЭК удалось избежать коррупционного скандала. Важно отметить, что среди прокуроров с инвалидностью есть и те, кто действительно имеет проблемы со здоровьем. Но ситуация, когда прокуроры используют оформленную инвалидность, продолжают полноценно работать и через суды получают огромные пенсии, вызывает множество вопросов о справедливости действующей системы.

OBOZ.UA проанализировал декларации десятков черкасских прокуроров и нашел тех, кто использовал полученный от МСЭК вывод для того, чтобы раньше выйти на высокую прокурорскую пенсию. Например, Владимир Зубенко, начальник управления представительства интересов государства в суде прокуратуры Черкасской области, в прошлом году ежемесячно получал в среднем 112,7 тыс. грн зарплаты и 39,6 тыс. грн пенсии.

И хотя по прокурорским меркам это небольшая пенсия, это гораздо больше, чем может получить любой пенсионер. Дело в том, что сейчас максимальная пенсия ограничена размером в 10 прожиточных минимум (это 23,6 тыс. грн). Прокуроры такое ограничение снимают через суды.

Прокурор судится с Пенсионным фондом по меньшей мере с 2016-го. Согласно материалам дела №712/7210/16-а, пенсию по инвалидности (как и саму инвалидность) Владимир Зубенко оформил еще в 2009-м. Сразу он перешел с низкой пенсии по инвалидности на высокую прокурорскую пенсию (в размере 80% зарплаты). В 2016 году он через суд требовал перерасчет. И на тот момент у него было всего 17 лет и почти 3 месяца стажа. То есть в 2009-м, когда он получил статус лица с инвалидностью, у него было всего 10 лет стажа.

Что интересно, именно 10 лет стажа необходимо, чтобы, имея инвалидность, получить высокую прокурорскую пенсию. А без статуса лица с инвалидностью нужно уже 25 лет стажа. Итак, как только Зубенко наработал 10 лет стажа, он оформил инвалидность и начал получать из ПФУ десятки тысяч гривен.

Андрей Замотайло, руководитель Черкасской местной прокуратуры, в прошлом году задекларировал ежемесячную пенсию в 20,9 тыс. грн (пока он не снял ограничение размера через суд). Согласно материалам дела 580/652/19 (это административное дело с его иском против ПФУ), Замотайло начал работать в 2006-м. А в 2017 году, имея 10 лет стажа, он перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую пенсию.

"Ч. 9 ст. 86 Закона №1697-VII предусмотрено, что прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размерах, предусмотренных частью второй настоящей статьи, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет", – говорится в материалах дела. Пенсия назначается в размере 60% от суммы месячной заработной платы.

Это всего два черкасских прокурора, которые благодаря статусу лица с инвалидностью получили себе десятки тысяч гривен пенсии. На самом деле это распространенная практика. И что интересно, пользуются ею именно молодые прокуроры: сразу после получения 10 лет стажа и спустя всего несколько лет после своего 30-летия правоохранители переходят на высокие пенсии.

Черкасская глава МСЭК и ее муж-пенсионер из СБУ

Последние годы Черкасскую МСЭК возглавляет Наталья Масенко. Первая ее декларация на сайте НАПК появилась 16 марта 2021 года. Она отчитывалась за предыдущий, 2020 год. Наталья Владимировна вместе с мужем Александром Синегубом уже тогда получала пенсию. Ее ежемесячная зарплата в МСЭК составляла 28,5 тыс. грн (с налогами), также женщина получала 4,3 тыс. грн пенсии. А ее муж, пенсионер, ежемесячно получал от ПФУ 12,7 тыс. грн.

Уже в 2021-м Александр Синегуб открыл ФЛП (предоставление в аренду недвижимого имущества). У супругов действительно достаточно имущества, чтобы зарабатывать на аренде. Наталье Масенко принадлежат две квартиры в Черкассах, земельный участок в Мошнах (Черкасская область), квартира в Смеле, в собственности супруга – два земельных участка в с. Малая Смелянка, жилой дом площадью 187,7 квадрата в Малой Смелянке.

У Александра Синегуба тоже есть опыт судов ради более высокой пенсии. Правда, без схемы с инвалидностью. Муж главы МСЭК работал в СБУ, и поэтому сейчас он требует "признать противоправными действия ПФУ по ограничению с 01.04.2019 размера пенсии десятью прожиточными минимумами, установленными для лиц, потерявших трудоспособность".

Синегуб и Масенко живут в доме площадью около 188 квадратов недалеко от Черкасс, в селе Малая Смелянка. OBOZ.UA удалось найти этот дом: это двухэтажное достаточно просторное здание с обустроенным участком. Его приобрели еще до того, как муж главы МСЭК открыл ФЛП. Таким образом, супруги, получая зарплаты из бюджета, смогли приобрести себе просторный дом.