ПриватБанк запустил уникальную функцию: как оформлять и управлять своими страховками онлайн

В приложении Приват24 и в веб-версии появились новые функции в разделе "Мои страховки". Теперь без посещения отделения или страховой клиенты ПриватБанка могут не только оформить страховку, но и управлять ею. Появилась возможность через Приват24 заявлять о страховом случае, предоставлять документы, получать компенсации, пересматривать статус заявки.

О том, как использовать новые функции и чем поможет страховка, читайте в партнерском материале OBOZ.UA и ПриватБанка.

Что изменилось и как это поможет?

В разделе "Страхование" и в приложении Приват24, и в веб-версии теперь можно не только оформить страховую услугу без походов в отделение. Появилась возможность заявить о страховом случае и оформить выплату, управлять своими платежами.

Как и раньше, в разделе "Страхование" можно выбрать услугу и оформить ее. Например, если вы хотите оформить страховку от мошенничества:

зайдите в раздел страхования в Приват24;

выберите "Защита от мошенничества";

ознакомьтесь с условиями страхования (страховая сумма составляет 50 тыс. грн, ежемесячно нужно платить 35 грн);

подтвердите свои персональные данные;

выберите, как вы будете платить: ежемесячно или раз в год, с какой карты нужно снять средства;

ознакомьтесь с информацией о страховщике, а также еще раз ознакомьтесь с рисками, от которых защитит страховка;

подтвердите оформление страховки.

После этого, нажав "Мои страховки", вы увидите уже оформленную страховую услугу. Благодаря новым функциям вы в любой момент можете: проверить детали платежа, увидеть историю платежей, оплатить вручную, если не было автоматического списания, выбрать другой пакет услуг.

Новые функции также позволяют:

зарегистрировать страховое событие;

добавить необходимые документы;

получить комментарии и контакты менеджера страховой компании;

узнать окончательное решение по страховому случаю.

Например, если вы получите травму и у вас оформлен договор "Защита на каждый день", то в Приват24 в обновленном разделе "Мои страховки" можно добавить справку из травмпункта. В большинстве случаев этого будет достаточно, чтобы получить страховую выплату.

ПриватБанк создал уникальные функции: клиент имеет возможность онлайн оформлять страховку, управлять ею, заявлять о страховом случае и получать выплату.

А зачем мне вообще эта страховка?

Раньше, когда страхование в Украине было менее распространенным, было принято собирать "на черный день". Чтобы в случае травмы, болезни, повреждения имущества и т. д. можно было компенсировать дополнительные расходы.

Сейчас собирать на "черный день" – далеко не лучший вариант. Значительно выгоднее оформить страховку. Во-первых, накопления лучше инвестировать. И если это не бизнес или ценные бумаги, то по меньшей мере банковский депозит. Если же снять депозит досрочно, вы в большинстве случаев потеряете проценты, то есть свои накопления нужно вкладывать, а не держать, ожидая несчастных случаев.

Во-вторых, страховка – это гораздо выгоднее. К примеру, если вы ежемесячно получаете зарплату в 18 тыс. грн и можете откладывать 5% своего месячного дохода, то собрать 250 тыс. грн вам удастся примерно через 23 года. А со страховкой "Элит" вы можете застраховать свою квартиру или дом на такую сумму и ежемесячно платить всего 100 грн. Это 0,55% вашего месячного дохода.

За 0,55% зарплаты в месяц можно рассчитывать на выплату в размере 250 тыс. грн. А без страховки, откладывая 5%, вы соберете эти 250 тыс. грн только через десятилетие.

В ПриватБанке вы можете застраховать свою недвижимость, машину, здоровье, туристическую поездку, получить страховку от несчастного случая, мошенничества и др.

Сколько денег можно получить?

Ежемесячные платежи составляют всего около 25-100 грн, в зависимости от страховой суммы. Чем меньше вы платите ежемесячно, тем на меньшую страховую сумму можете рассчитывать.

Например, "Защиту на каждый день" можно оформить за 25 грн в месяц (страховая сумма – 50 тыс.), за 50 грн (страховая сумма – 125 тыс.) и за 100 грн (страховая сумма – 250 тыс. грн). Вы сами выбираете, какую сумму вы можете получить, если наступил страховой случай. Чем больше страховая сумма, тем больше может быть выплата.

"Защита на каждый день" – это фактически страховка от травм. Есть "стандартная защита" (страхование не распространяется на несчастные случаи в результате военных действий), а есть отдельные продукты для тех, кто хочет застраховать несчастный случай в результате военных действий или активного занятия спортом. Важно: такую страховку могут оформить только гражданские лица.

После того, как в разделе "Мои страховки" вы сообщили о страховом случае и в том же разделе предоставили документы, в скором времени вы получите свою страховую выплату. В некоторых случаях деньги можно получить уже через несколько дней.

Кстати, страховка от мошенничества – едва ли не единственный действенный способ вернуть свои средства, которые были потеряны из-за мошеннических действий. Чтобы заставить мошенников вернуть средства, правоохранителям нужно найти этих злоумышленников, арестовать и в суде доказать вину. И только после этого жертвы могут через суд потребовать компенсацию своего ущерба. Эта процедура занимает годы. А со страховкой деньги, потерянные из-за мошенников, вы получите обратно.

Страховка дает уверенность, что вы не останетесь без помощи в случае чрезвычайного происшествия. А с ПриватБанком оформлять свои страховые договоры и управлять ими стало еще легче.