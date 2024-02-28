ПриватБанк запустил прямые денежные переводы в Украину из одной из стран: детали

Теперь украинцы смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney. Это стало возможным благодаря партнерству ПриватБанка и канадскому финтеху компании RemitBee.

Как сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, до конца марта 2024 года первый перевод на сумму до 250 канадских долларов из Канады в Украину через нового партнера PrivatMoney можно будет сделать бесплатно. Минимальная сумма перевода составляет всего 10 долларов.

"Чтобы многочисленная диаспора и украинцы, которые сейчас находятся за границей, могли всегда удобно и быстро поддержать родных и друзей в Украине, мы расширяем географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и выходим на канадский рынок. Уникальные технологии банка позволяют получать переводы онлайн из любой страны мира прямо на карту, без лишних усилий и расходов", – сказал Мусиенко.

Как пользоваться услугой?

Послать из Канады в Украину перевод RemitBee можно через сайт или мобильное приложение компании. Получить перевод RemitBee через PrivatMoney можно автоматически на карту (если отправитель указал данные карты получателя), с контрольным номером перевод можно получить в Приват24 (веб сайт и мобильное приложение), ТСО, АТМ, через отделение банка, службу поддержки клиентов 3700 и онлайн помощь в чате в Приват24.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, банки в Украине устанавливают лимиты для денежных переводов с карты на карту, чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

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