ПриватБанк заблокировал счета без объяснений: из-за каких переводов и сообщений возникнут проблемы

ПриватБанк блокирует счета клиентов, совершающих подозрительные операции. При этом клиенту не объясняют причины. Среди распространенных случаев: блокировка счета после получения перевода с криптобиржи, блокировка после игнорирования сообщения о необходимости предоставить документы для подтверждения легальности перевода или обновление данных.

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"Банк заблокировал доступ к счету без объяснения причины блокировки. Обратилась в отделение банка, работники не компетентны, ничего не смогли объяснить. Банк не приглашал никаких доказательств, не принимает заявление. Я разочарована банком и его работниками", – говорится в жалобе клиентки на специализированном. форуме "Минфин".

В ПриватБанке объяснили: все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", - пояснили в "Привате".

Как проверяют украинцев

Каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т. д. Затем действует риск-ориентированный подход. Обязательно должны проверять:

операции с превышением суммы 400 тыс. грн;

операции с публичными деятелями (депутатами всех уровней, чиновников);

физлиц-предпринимателей ("ФЛП"), которые зарегистрированы за последние три месяца;

тех, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.

Однако заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод. Если зарплата клиента, например, составляет 10 тыс. грн в месяц, а он ежедневно переводит (или получает) тысячи гривен, банк может посчитать такие операции сомнительными.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева 29 сентября 2023 года принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает, что ставка 3,5% незаконная.

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