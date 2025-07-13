Принесут большие деньги? Чего стоят старые монеты СССР
Распространено убеждение, что все старые монеты, включая советские, представляют большую ценность. Однако на самом деле большинство их являются всего лишь обычными металлическими изделиями без особой стоимости.
В частности, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, такие монеты нумизматы могут купить – но за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии – ведь, по словам эксперта:
- Если монета ржавая или сильно повреждена, монета не имеет ценности.
- А потому, рассчитывать на что-то большее не стоит.
"Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.
Впрочем, признал он, некоторые экземпляры все же можно дорого продать. Например, отчеканенные из серебра или золота. Однако, подчеркивается, найти их "в свободном доступе" их практически нереально.
В Украине отменят 50 копеек
В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.
"Мы в шаге от того момента, когда эту идею, время которой наступило, наконец нельзя будет остановить. ... 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.
Вместе с тем в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:
- монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;
- "гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".
При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Тем не менее, его начнут разрабатывать сразу после решения Верховной Рады о переименовании монет.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.
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