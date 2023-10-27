Прикрываются именем крупного банка: украинцам в Польше грозят мошенники

Мошенники в Польше развернули схему, из-за которой и поляки, и украинцы рискуют потерять личные данные и деньги с банковских счетов. Афера нацелена на клиентов крупного польского банка ING Polska. Им рассылают фейковые сообщения о якобы закрытии доступа к онлайн-банкингу.

Целью мошенников является выманивание у жертв идентификационных номеров PESEL, данных о банковской карте и доступов к онлайн-банкингу. Об этом предупредила польская Группа реагирования на инциденты компьютерной безопасности финансового сектора Польши (CSIRT KNF).

"Киберпреступники рассылают фейковые SMS-сообщения с информацией о якобы истечении срока доступа к приложению. Ссылка в сообщении ведет на опасный веб-сайт, где кроме банковских учетных данных мошенники также выманивают номера PESEL и данные платежной карты", – объяснили в CSIRT KNF.

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Кроме того, существует еще одна схема обмана. В ней мошенники прикрываются именем авиаперевозчика LOT.

"В поддельных объявлениях мошенники предлагают продать утерянный багаж по привлекательным ценам. После они поощряют к прохождению короткого опроса, но на самом деле выманивают данные платежной карты", – предупредили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине же орудуют мошенники, которые притворяются работодателями. Чтобы защитить себя от их схем обмана, гражданам при поиске и устройстве на работу советуют обращать внимание на пять главных признаков аферы.

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