Придется заплатить более тысячи гривен: за потерю какого документа украинцам грозит штраф

В Украине утрата военного билета приводит к административной ответственности с наложением штрафа от 510 до 1700 грн. Для его восстановления необходимо обратиться в ТЦК (территориальный центр комплектования) с заявлением и пакетом документов.

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OBOZ.UA выяснил, что делать при потере военного билета и как этого избежать. Военный билет выполняет несколько ключевых функций:

удостоверяет личность военнослужащего, военнообязанного или резервиста;

фиксирует принадлежность владельца к военной службе или резерву;

содержит информацию об исполнении воинского долга.

Документ выдается ТЦК) и СП и оказывает бессрочное действие. Каждый военнообязанный обязан надежно хранить военный билет и следить за внесением актуальных изменений.

Что делать при потере военного билета

Если военный билет был потерян, уничтожен или поврежден, необходимо обратиться в соответствующий территориальный центр комплектования. Важно действовать быстро, поскольку утрата документа несет за собой административную ответственность. Для восстановления военного билета необходимо собрать и представить следующие документы:

заявление или рапорт с объяснением причин утраты;

паспорт гражданина Украины;

фотография 3×4 см (матовая, без уголка);

поврежденный документ или его остатки (если есть);

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если потерян военный билет военнослужащего).

Для военнослужащих подача документов начинается с рапорта командиру подразделения. Для военнообязанных и резервистов заявление подается непосредственно в ТЦК.

Основания для повторной выдачи военного билета

Новый военный билет выдается только по решению руководителя ТЦК после рассмотрения заявления или рапорта. Причины для выдачи нового билета могут быть разными:

потеря или кража военного билета;

уничтожение или повреждение документа в результате стихийного бедствия;

непригодность документа для дальнейшего использования;

изменение личных данных владельца (фамилия, имя или отчество).

Штрафы и ответственность за потерю военного билета

Утрата военного билета влечет административную ответственность. Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за небрежное хранение военного билета предусмотрен штраф:

первая потеря : от 510 до 850 грн;

: от 510 до 850 грн; повторная потеря или нарушение в особый период: от 850 до 1700 грн.

Особенно важно, что потеря военного билета во время военного положения рассматривается более строго, и нарушители могут столкнуться с более высокими штрафами. Чтобы избежать неприятностей, важно следить за надежным хранением военного билета, в частности:

хранить документ в безопасном месте;

своевременно информировать об изменениях в личных данных;

в случае повреждения или потери – немедленно обращаться в ТЦК для восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за нарушение комендантского часа в Украине предусмотрены штрафы от 170 до 510 грн, а также возможный административный арест до 15 суток. Верховная Рада рассматривала законопроект о повышении штрафов до 17 000 грн, но был отклонен.

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