Придется экономить: сколько зарплат нужно отдать за iPhone 15 в Украине и мире

Чтобы купить iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ в разных странах мира нужно отложить от 20% до 821% зарплаты за месяц. То есть во многих государствах гаджет стоит значительно дороже, чем способен заработать житель страны за месяц. Украина – не исключение: чтобы заработать на iPhone 15 Pro Max в нашей стране нужно полностью откладывать среднюю зарплату почти за три месяца.

Об этом свидетельствуют данные Numbeo и World of Statistics. Однако в их списки не была включена Украина, потому OBOZ.UA провел дополнительные расчеты.

Средняя зарплата в месяц в Украине оценивается приблизительно в 17,5 тыс. грн (по данным Госстата по итогам 2023 года). Весной-2024 iPhone 15 Pro Max 256 GB у официальных продавцов в Украине стоит около 50 тыс. грн. То есть на гаджет в Украине нужно будет выложить не менее 285% месячных окладов, или зарплату более чем за 2,8 месяца.

Таким образом, Украина в условном рейтинге оказалась между Бразилией и Аргентиной. В этих странах стоимость нового iPhone составляет 280% и 286% месячного заработка соответственно.

Гаджет в соотношении с зарплатами стоит дороже всего в Египте и Пакистане. В этих странах нужно откладывать заработок за более чем 8 месяцев.

Наименьший процент месячной зарплаты – 20% – на приобретение смартфона тратят жители Швейцарии. Низкие показатели также наблюдаются в Сингапуре и США – по 24% и 28%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина стала всего третьей в Европе и седьмой страной в мире, в которой появилась функция от Apple Tap to Pay. Она позволяет предпринимателям использовать iPhone в качестве полноценного платежного терминала.

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