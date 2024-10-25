Прибавка к пенсиям в ноябре: кто сможет получить средства и что для этого нужно

В ноябре 2024 года пенсионные выплаты возрастут для пенсионеров, имеющих право на возрастную надбавку, и для тех, кто получит дополнительную помощь от ВПП ООН. Дополнительная помощь ООН составит разницу между 3250 грн и размером текущей пенсии.

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OBOZ.UA выяснил, кто может претендовать на пособие. Одной из основных категорий пенсионеров, которые получат повышение в ноябре, являются лица, достигшие 70, 75 или 80 лет в течение этого месяца.

Возрастная надбавка к пенсии выплачивается дополнительно к основному размеру пенсионного обеспечения и носит дифференцированный характер в зависимости от возраста пенсионера. Такие надбавки предусмотрены для пенсионеров с пенсией не выше 10340,35 грн. Размер возрастной надбавки:

300 грн. для лиц в возрасте от 70 до 75 лет;

для лиц в возрасте от 70 до 75 лет; 456 грн для пенсионеров от 75 до 80 лет;

для пенсионеров от 75 до 80 лет; 570 грн для лиц старше 80 лет.

Эта доплата является существенной поддержкой для пенсионеров, которые с возрастом сталкиваются с повышенными расходами на медицинские услуги и лекарства. Кроме возрастных надбавок, в ноябре также будет доступна денежная помощь от КПН ООН для пенсионеров, проживающих на территориях активных или потенциальных боевых действий.

Программа направлена на поддержку пенсионеров, не получающих высоких выплат и нуждающихся в дополнительной помощи для покрытия расходов на жизнь в условиях военного времени. Основные критерии для получения дополнительной помощи от ВПП ООН:

размер пенсии ниже 3250 грн .

. место жительства – на территориях, где ведутся боевые действия или существует высокая вероятность боевых действий, согласно перечню, утвержденному приказом № 309.

– на территориях, где ведутся боевые действия или существует высокая вероятность боевых действий, согласно перечню, утвержденному приказом № 309. отсутствие другой международной помощи – пенсионеры, получавшие дополнительные выплаты от международных организаций или помощь для ВПЛ с марта 2023 года, не могут претендовать на эту поддержку.

Дополнительная денежная выплата от КПН ООН составляет разницу между 3250 грн и суммой текущей пенсии. Пенсионерам не нужно подавать заявление на назначение этой выплаты: средства предоставляются автоматически на основании информации из базы данных Пенсионного фонда Украины. Выплата будет начислена на банковскую карту пенсионера или выплачена через отделение Укрпочты для получающих пенсии почтовыми переводами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры, которым не хватает стажа для получения пенсии, могут претендовать на социальную помощь по достижении 65 лет, если их доход не превышает прожиточный минимум. Размер такой помощи в 2024 году составляет 2361 грн.

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