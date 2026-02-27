Предшественник Миндича: какие схемы на "Энергоатоме" приписывают экс-нардепу и бизнес партнеру Яценюка Мартыненко и наказали ли его

За развитием событий, связанных с крупнейшей коррупционной схемой в истории Украины – так называемым Миндичгейтом – вероятно, больше всего следит Николай Мартыненко. Когда-то он был народным депутатом от одной из самых влиятельных политических сил VIII созыва "Народного фронта". А еще его – вместе с нардепом Андреем Иванчуком – называли одним из бизнес-партнеров тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка. Сейчас же Мартыненко уже многие забыли – а зря. Поскольку именно он стал центральной фигурой едва ли не самых громких скандалов о коррупции в энергетике до истории с Миндичем. За которые все еще не понес наказания.

Видео дня

Одно из дел, напоминают в Transparency International Ukraine (TIU), касалось завладения средствами "Энергоатома" на 6,4 млн евро. Для чего, отмечается, была использована чешская компания Skoda JS.

"По версии следствия, в период с 2009 по 2012 годы фигуранты обеспечивали победу Skoda JS на тендерах по поставке оборудования для украинских АЭС. Конечно, поставки происходили по завышенным ценам", – говорится в материале.

Его авторы отмечают: разница между реальной и официальной стоимостью оборудования составляла около 18% от суммы контрактов. Эти деньги под видом "комиссионных за посредничество" через швейцарские банки перечислялась на счета панамской компании Bradcrest Investment S.A. Которая, несмотря на свою "заграничность" на самом деле была подконтрольной Мартыненко.

Другое скандальное дело – завладение 17,2 млн долларов госпредприятия "ВостГОК" и получение более 310 тыс. евро неправомерной выгоды.

Суть схемы, как тогда сообщали СМИ, заключалась в том, что "ВостГОК" закупил урановый концентрат производства казахстанской компании "Казатомпром". Покупка была осуществлена через австрийскую компанию Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH (далее – Steuermann), которую связывали с Мартыненко.

Контракт между Steuermann и "ВостГОК" был подписан 28 января 2014 года. Его выполнение, отмечали в НАБУ, привело к убыткам госкомпании на 17,28 млн долларов – поскольку концентрат поставлялся по завышенным ценам.

Провернуть же это, отмечали в медиа, удалось благодаря заключению ряда дополнительных соглашений, которые одновременно:

увеличивали стоимость концентрата;

уменьшали объем его поставок.

Как следствие, хотя общая сумма расходов "ВостГОК" якобы и не выросла, но госпредприятие получило значительно меньше ресурса по существенно более высокой цене, чем должно было.

"Вместе с экс-нардепом на скамье подсудимых находятся бывшие руководители "Энергоатома" и доверенные лица, которые руководили оффшорными счетами. Эти производства стали маркером того, как десятилетиями выстраивались вертикальные связи между политической властью и стратегическими государственными активами", – констатировали в TIU.

Серый кардинал власти

В то же время, сходства с Миндичгейтом ситуации с Мартыненко добавляет и статус, который он имел при предыдущей власти. Тогда, сообщалось в медиа, его называли одним из серых кардиналов власти, который влиял на работу важнейших государственных предприятий в стране – "Энергоатома", "Укргаздобычи", "Укртрансгаза", "Одесского припортового завода".

"Он является одним из ближайших соратников премьера Арсения Яценюка, член так называемого теневого правительства... Об Иванчуке также говорят, что он входит в "теневое правительство", – подчеркивали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине разоблачили схему завладения более 50 млн грн во время ремонта Трипольской ТЭС. Для этого подозреваемые – руководители двух компаний, которые выполняли работы на теплогенерирующих объектах – создали сеть подконтрольных компаний, а на публичные закупки подавали согласованные между собой предложения по заранее завышенным ценам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!