Правила выезда за границу изменили: какой новый документ должны иметь водители из Украины

Украина переходит на европейский стандарт лицензирования грузовых перевозок. Именно поэтому в 2025 году все водители, выполняющие международные перевозки, должны будут получить новый сертификат – квалификационную карту водителя (код 095).

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. В ведомстве подчеркнули, что это улучшит качество и безопасность перевозок, а также обеспечит евроинтеграцию Украины в сфере транспорта.

"Обновленная в июне 2024 года процедура лицензирования перевозчиков, среди прочего, предусматривает необходимость прохождения профильной подготовки водителями, выполняющими международные перевозки грузов или пассажиров. Речь идет о получении так называемого "кода 95", что подтверждает профессиональную компетентность водителя", - отметили в министерстве.

Что такое "код 095"?

Квалификационная карта водителя (код 095) – это официальное подтверждение наличия у водителя необходимой квалификации для осуществления грузовых перевозок массой более 3,5 тонны для категорий "C", "D" и "E". Водитель получает это свидетельство после успешного прохождения специальных курсов.

Учеба длится 4-8 недель для водителей, которые получили водительское удостоверение после 2021 года, для остальных это займет одну неделю. В основном курсы проходят онлайн. Получить сертификаты можно в любом из 21 сертифицированного учебного центра в десяти регионах, включая:

Киевской области;

Львовской области;

Одесской области;

Днепровской области;

Харьковской области;

Винницкой области;

Ровенской области;

Закарпатской области;

Черниговской области;

Черновицкая область.

Такой документ станет обязательным с 20 августа 2025 года. Он выдается в форме пластиковой карты и действителен в течение 5 лет. Сейчас "код 095" выдали уже 13 тыс. водителей - соответствующую информацию внесли в электронный реестр водителей.

Кроме приведения лицензирования перевозчиков в соответствие со стандартами Евросоюза, такой документ свидетельствует о наличии соответствующих навыков и знаний у водителей, способствует безопасности движения и позволяет избежать лишних трудностей при погрузке, выгрузке и выполнении перевозок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина и Европейский Союз продлили соглашение о либерализации автомобильных перевозок – "транспортный безвоз". Соглашение продлено на год – до 30 июня 2025 года, однако с возможностью автоматической пролонгации до конца 2025 года. При этом условия соглашения были изменены, в частности добавлены обязательства по наличию лицензий и маркировки.

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