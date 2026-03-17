Правила по критичности предприятий изменили: что нужно знать украинцам

В Украине расширили критерии определения критически важных предприятий для нужд Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые подлежат бронированию. Теперь к ним относятся и компании, занимающиеся перевозкой военных грузов, ремонтом и обслуживанием техники и обеспечением оборонных закупок.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины. Главная новация – появление дополнительной категории предприятий, которые могут получить статус критически важных. Речь идет о компаниях, непосредственно работающих с ВСУ по контрактам. В частности, в этот перечень теперь могут входить предприятия, которые занимаются:

перевозкой военных грузов;

ремонтом и техническим обслуживанием вооружения;

содержанием и эксплуатацией военной и специальной техники;

работой с боеприпасами и их составляющими;

закупкой товаров оборонного назначения для обеспечения функционирования техники.

Таким образом, государство признает критическую роль не только производителей, но и всей инфраструктуры, которая обеспечивает эффективную работу армии – от логистики до сервисного обслуживания. Как пояснил заместитель министра Виталий Киндратив, это решение позволит поддержать предприятия, которые обеспечивают логистику и техническую готовность военной техники.

Фактически речь идет о формировании целостной цепи обеспечения армии, где каждый элемент имеет стратегическое значение. Получение статуса критически важного предприятия открывает для бизнеса ряд возможностей:

стабильные условия работы даже в условиях военного положения;

приоритет в обеспечении ресурсами;

возможность бронирования работников;

уменьшение рисков остановки деятельности.

Отмечается, что это позволит обеспечить стабильную работу предприятий, выполняющих важные оборонные задачи и непосредственно поддерживающих деятельность ВСУ. В перспективе это может способствовать развитию внутреннего рынка оборонных услуг и технологий, а также уменьшению зависимости от внешних поставщиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появилась новая услуга для предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, которые являются критически важными для ВСУ. Она позволяет бронировать работников даже в случае нарушений в их воинском учете.

