Правила Нацкешбэка изменятся с 1 марта: на некоторые товары будет действовать 15%

С 1 марта 2026 года программа "Национальный кешбэк" в Украине будет работать по новой модели – 5% или 15% в зависимости от категории товара и уровня конкуренции с импортом. Кешбэк и в дальнейшем будет начисляться через карточку Национального кешбэка, а проверить участие товара в программе можно в приложении Дія.

Об этом сообщили в Дії. Отныне размер кешбэка будет зависеть от категории продукции и уровня конкуренции с импортом, что должно усилить поддержку национального производителя. Ключевое нововведение программы – два уровня кешбэка:

для товаров, где конкуренция с импортной продукцией является умеренной; 15% для категорий, в которых украинские производители вынуждены соревноваться с большим объемом иностранных товаров.

Отмечается, что такой подход должен стимулировать покупку именно украинской продукции в наиболее уязвимых сегментах рынка, одновременно позволяя государству более прицельно использовать ресурсы программы. Механизм выплат остается неизменным.

Средства за покупки и в дальнейшем будут поступать на специальную карту "Национальный кешбэк". Проверить начисления, выбрать карту для зачисления средств или изменить ее можно через приложение Дія.

Именно через Дію пользователи также могут отслеживать участие товаров в программе, что делает процесс максимально прозрачным и удобным. Пока официальный перечень категорий с повышенным кешбэком еще готовится к публикации, покупателям советуют пользоваться уже доступным инструментом – сканированием штрихкода товара в Дії, это позволяет мгновенно узнать, участвует ли товар в программе и понять, начисляется ли кешбэк.

