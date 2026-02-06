В Украине появилась новая выплата 60 тыс. грн: кто получит деньги

Украинцы, занятые на критических предприятиях, могут получить выплату от государства в размере 60 тыс. грн. Речь идет об участниках ликвидаций последствий российских обстрелов и аварий из энергетической, газовой, коммунальной и транспортной отраслей.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Отмечается, что помощь поступит в виде доплат по 20 тыс. грн в январе-марте.

Кто может получить деньги

Доплаты доступны для участников в ликвидации последствий российских обстрелов и аварий – даже если было отработано всего несколько дней. Выплата доступна для:

энергетиков;

работников газовой отрасли;

водоснабжения и водоотведения;

транспортной инфраструктуры (в частности "Укрзализныци").

Средства выплачивают до конца следующего месяца после выполнения работ.

Как получить выплату

Заявки на выплаты можно подать через Дію. Это должен сделать руководитель предприятия:

авторизуйтесь на портале Дія как руководитель или уполномоченное лицо

как руководитель или уполномоченное лицо подайте заявление с 6 до 15 числа за предыдущий месяц;

если компания есть в списках профильных министерств – форма откроется автоматически ;

; укажите данные работников : ФИО, РНОКПП, должность, счет в любом банке и телефон;

: ФИО, РНОКПП, должность, счет в любом банке и телефон; подпишите заявление КЭПом (для филиалов достаточно подписи руководителя филиала).

Когда списки передадут в банк, в Дію придет push-уведомление – это будет означать, что предприятие включили в перечень, а средства вскоре придут на счет.

Механизм выплат

Ежемесячно до 5 числа Минразвития и Минэнерго передают в Минцифры перечень предприятий, участвующих в программе.

С 6 по 15 число руководители предприятий или уполномоченные лица подают через портал Дія списки работников с необходимыми данными , в частности номером телефона и банковским счетом.

, в частности номером телефона и банковским счетом. Работники получают подтверждение в Дії, после чего средства перечисляются непосредственно на их банковские счета.

Сейчас Минразвития передало информацию о предприятиях тепло-, водоснабжения и водоотведения, работников которых в январе 2026 года привлекали к аварийно-восстановительным работам – это около 6,5 тыс. работников 157 предприятий. Кроме них, доплату должны получить 623 работника "Укрзализныци".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине также увеличат пенсионные выплаты родным погибших и пропавших без вести защитников. Уже с 1 марта минимальная сумма начисления вырастет для разных категорий получателей на 3,9-5 тыс. грн.

