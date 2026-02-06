В Украине появилась новая выплата 60 тыс. грн: кто получит деньги
Украинцы, занятые на критических предприятиях, могут получить выплату от государства в размере 60 тыс. грн. Речь идет об участниках ликвидаций последствий российских обстрелов и аварий из энергетической, газовой, коммунальной и транспортной отраслей.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Отмечается, что помощь поступит в виде доплат по 20 тыс. грн в январе-марте.
Кто может получить деньги
Доплаты доступны для участников в ликвидации последствий российских обстрелов и аварий – даже если было отработано всего несколько дней. Выплата доступна для:
- энергетиков;
- работников газовой отрасли;
- водоснабжения и водоотведения;
- транспортной инфраструктуры (в частности "Укрзализныци").
Средства выплачивают до конца следующего месяца после выполнения работ.
Как получить выплату
Заявки на выплаты можно подать через Дію. Это должен сделать руководитель предприятия:
- авторизуйтесь на портале Дія как руководитель или уполномоченное лицо
- подайте заявление с 6 до 15 числа за предыдущий месяц;
- если компания есть в списках профильных министерств – форма откроется автоматически;
- укажите данные работников: ФИО, РНОКПП, должность, счет в любом банке и телефон;
- подпишите заявление КЭПом (для филиалов достаточно подписи руководителя филиала).
Когда списки передадут в банк, в Дію придет push-уведомление – это будет означать, что предприятие включили в перечень, а средства вскоре придут на счет.
Механизм выплат
- Ежемесячно до 5 числа Минразвития и Минэнерго передают в Минцифры перечень предприятий, участвующих в программе.
- С 6 по 15 число руководители предприятий или уполномоченные лица подают через портал Дія списки работников с необходимыми данными, в частности номером телефона и банковским счетом.
- Работники получают подтверждение в Дії, после чего средства перечисляются непосредственно на их банковские счета.
Сейчас Минразвития передало информацию о предприятиях тепло-, водоснабжения и водоотведения, работников которых в январе 2026 года привлекали к аварийно-восстановительным работам – это около 6,5 тыс. работников 157 предприятий. Кроме них, доплату должны получить 623 работника "Укрзализныци".
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине также увеличат пенсионные выплаты родным погибших и пропавших без вести защитников. Уже с 1 марта минимальная сумма начисления вырастет для разных категорий получателей на 3,9-5 тыс. грн.
