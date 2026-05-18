Повышение зарплат не помогает: в критической для Украины отрасли возник дефицит рабочих рук
Украинский оборонный сектор быстро растет, но в то же время сталкивается с острым кадровым дефицитом, который не удалось решить даже повышением зарплат. Больше всего не хватает инженеров-конструкторов и специалистов по электронике, которые остаются ключевым узким местом для дальнейшего расширения производства.
Об этом говорится в исследовании Совета оружейников и CORE Team, которое охватило 27 производителей вооружения, дронов, систем РЭБ, электроники и miltech-софта.
Результаты показывают парадокс, ведь компании активно повышают зарплаты, но кадровый голод не уменьшается. Согласно опросу, украинский оборонный сектор демонстрирует масштабный рост:
- 74% компаний увеличили штаты минимум на 25% за год;
- 100% опрошенных компаний планируют дальнейшее расширение;
- 25 из 27 предприятий имеют открытые вакансии прямо сейчас.
Чтобы привлечь работников, 89% оборонных компаний повысили зарплаты в течение последнего года. Типичный рост составил 10-20%.
Однако эффект оказался ограниченным, ведь ни одна из компаний не отметила, что после повышения оплат стало существенно легче закрывать вакансии. Причина не только в уровне зарплат, бизнес выделяет две ключевые проблемы:
- 44% компаний – нехватка кандидатов с необходимой квалификацией;
- 33% – жесткая конкуренция за узкий круг специалистов.
Иными словами, проблема уже не в мотивации людей, а в их физическом отсутствии на рынке. Несмотря на представление о "премиальных зарплатах", 42% компаний отметили, что платят на уровне или даже ниже других отраслей. Повышенные доходы характерны только для узких направлений:
- встраиваемые системы;
- электроника;
- РЭБ;
- авионика;
- аппаратная инженерия.
Таким образом, конкуренция за кадры происходит не только между оборонными компаниями, но и с гражданским технологическим сектором. Одним из важных инструментов привлечения кадров стало бронирование.
74% компаний отметили, что используют возможность бронирования как дополнительное преимущество для работников. Для многих кандидатов этот фактор иногда имеет не меньшее значение, чем уровень зарплаты.
В ситуации общего мобилизационного напряжения это становится одним из ключевых элементов конкуренции за специалистов. Наиболее острая нехватка кадров наблюдается именно в технических специальностях:
- 67% компаний ищут инженеров-конструкторов;
- 48% называют наиболее дефицитными инженеров по электронике.
Средний срок закрытия технической вакансии составляет 1-2 месяца, но около 30% позиций остаются открытыми более двух месяцев. Основными источниками кадров для оборонного сектора остаются:
- машиностроение и промышленность – 59%;
- IT-сектор – 44%.
Таким образом, оборонная индустрия фактически конкурирует с высокотехнологичными отраслями за одних и тех же специалистов. Компании указывают на необходимость более глубоких изменений в подготовке кадров:
- 48% считают критически важным сотрудничество с университетами;
- 41% – расширение программ переквалификации.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине поиск трудовых мигрантов пока не считают приоритетом, зато основную ставку делают на возвращение украинцев из-за рубежа и привлечение к работе молодежи, людей старшего возраста и тех, кто сейчас вне рынка труда. Правительство считает, что именно внутренних кадровых резервов может хватить, чтобы частично покрыть острый дефицит работников
