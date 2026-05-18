Поиск трудовых мигрантов не в приоритете: в правительстве рассказали, где будут искать людей для рынка труда

В Украине поиск трудовых мигрантов пока не считают приоритетом, зато основную ставку делают на возвращение украинцев из-за рубежа и привлечение к работе молодежи, людей старшего возраста и тех, кто сейчас вне рынка труда. Правительство считает, что именно внутренних кадровых резервов может хватить, чтобы частично покрыть острый дефицит работников и поддержать рост экономики.

Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью медиа. Одним из самых больших вызовов для Украины он назвал острый дефицит кадров.

По его словам, для достижения экономического роста на уровне 7% ежегодно Украине нужны 4,5 миллиона дополнительных работников в течение следующих десяти лет. Сейчас на подконтрольной территории проживает около 30 миллионов человек, однако официально работают только 10,5 миллиона. Еще примерно 2,6 миллиона заняты в теневом секторе.

При этом вне рынка труда остаются около 18 миллионов человек. Среди них:

около 5 миллионов детей и молодежи, которые постепенно будут входить в трудоспособный возраст;

примерно 8 миллионов пенсионеров, часть из которых потенциально может вернуться к работе;

люди с инвалидностью, для которых нужны специальные программы интеграции;

лица, которые сейчас не участвуют ни в официальной экономике, ни в обороне.

В Министерстве экономики считают, что только за счет внутренних ресурсов можно привлечь не менее 2 миллионов человек. Речь идет прежде всего о:

молодежи, которую планируют активнее интегрировать в экономику через новые программы;

людях в возрасте 50+, которые могут дольше оставаться экономически активными;

тех, кто работает неофициально;

лиц, находящихся в розыске или в статусе СЗЧ и пока не привлечены ни к работе, ни к службе.

Еще одним важным источником пополнения рынка труда правительство считает возвращение граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной войны. По словам Соболева, сейчас за пределами Украины находятся более 6 миллионов украинцев, именно их возвращение правительство считает одним из главных приоритетов.

Для этого уже проводятся социологические исследования, которые помогают понять, что именно нужно людям для возвращения. Среди ключевых факторов:

финансовая поддержка переезда;

доступное жилье;

наличие школ и детских садов;

доступ к медицинским услугам;

гарантированное трудоустройство.

Как подчеркнул министр, с работой для тех, кто вернется, проблем не будет. Кроме того, Министерство социальной политики начало открывать украинские хабы за рубежом, которые должны поддерживать связь с гражданами и готовить программы для их возвращения.

Несмотря на то, что в Украине все чаще можно увидеть работников из других стран, правительство не рассматривает активный поиск трудовых мигрантов как главный инструмент преодоления кадрового дефицита. На прямой вопрос, является ли поиск трудовых мигрантов приоритетом, Соболев ответил коротко: "Нет". По его словам, значительно логичнее и быстрее сначала использовать внутренний кадровый резерв и создать условия для возвращения собственных граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более половины предприятий в прифронтовых регионах Украины сейчас или полностью остановили работу, или работают лишь частично, из-за чего экономика потеряла около 100 тысяч рабочих мест. Несмотря на это, государство направляет десятки миллиардов гривен и формирует отдельную политику для этих территорий.

