Постоянное проживание для украинцев раскололо правительство страны ЕС: кто против

Возобновление специального долгосрочного проживания для украинцев в Чехии может расколоть правительство страны. Против этого предложения в частности проголосуют министры от правопопулистской партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) – младшего партнера партии ANO 2011 Андрея Бабиша.

Видео дня

Как сообщает Ceske Noviny, об этом предупредил спикер Палаты депутатов и лидер политсилы Томио Окамура. Он аргументировал это тем, что иностранцы не должны иметь упрощенных условий для получения долгосрочного вида на жительство.

"Министры от SPD проголосуют против предложения, я уже проинформировал об этом коалицию и премьер-министра", – заявил Окамура.

Следует отметить, что из 16 членов правительства Андрея Бабиша министерские кресла занимают только 3 представителя SPD, остальные – это возглавляемая премьером ANO 2011 и "Автомобилисты для себя" (AUTO). Это министры обороны, сельского хозяйства и транспорта.

"Необходимо, чтобы все отвечали стандартным условиям и не было никаких исключений", – добавил лидер партии.

Он также напомнил, что Кабмин разрабатывает законопроект об ужесточении условий пребывания всех иностранцев, который должен быть представлен не позднее мая. Впрочем, даже в таком случае на принятие этой инициативы могут уйти долгие месяцы.

Что предлагают сейчас

Правительство Бабиша планирует возобновить практику предшественников и возобновить регистрацию украинцев на разрешение на долгосрочное проживание. Первоначально программа рассчитана на уже интегрированных украинцев, которые должны соответствовать ряду жестких условий:

минимальный годовой доход – 440 тыс. крон;

за каждого дополнительного члена домохозяйства – 110 тыс. крон к порогу дохода ;

; не получать гуманитарной помощи для беженцев ;

; не иметь долгов по медицинскому страхованию ;

; для детей – обязательное посещение школы.

Те, кто соответствует условиям, смогут получить статус на проживание в Чехии в течение 5 лет, а в будущем – возможность подать заявку на постоянное проживание. В 2025 году по программе правительства Петра Фиалы такой статус получили около 16 тыс. из 80 тыс. украинцев, подавших заявки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, крупнейшая медицинская страховая компания Чехии VZP получила почти $515 млн чистой прибыли, связанной со страхованием украинских беженцев. Такую сумму страхователи заработали с начала полномасштабной войны в Украине и до октября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!