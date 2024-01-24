После покупки доллара есть 15 минут: в НБУ рассказали о правах украинцев, о которых многие не знают

В Украине любой клиент обменника или кассы банка имеет право отменить обмен валюты и вернуть свои средства в течение 15 минут после операции. При этом финансовые учреждения обязаны принимать все платежные купюры. Например , банк или обменник не имеет права не принимать доллар, если его выпустили после 1914 года.

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Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на официальном сайте НБУ. Так, если вы обменяли купюру, а затем пожалели об этом (например, купили доллар, качество которого вас не устраивает), вы вправе вернуть все уплаченные средства без потери курсовой разницы. Но при определенных условиях.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – разъяснили в НБУ.

Также в Нацбанке отметили, что с 2016-го банки не принимают дорожные чеки American Express или именные чеки в иностранной валюте.

Еще одно принципиальное правило: банк либо обменник обязан воспринимать все платежные купюры. На сайте центробанка той страны, купюру которой вы используете, есть список действительных банкнот. "В некоторых случаях такую валюту можно обменять в любом обменном пункте. Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран- эмитентов", – отмечают в НБУ.

В то же время купюры, имеющие признаки значительного износа, можно обменять с доплатой (услуга инкассо). Размер доплаты составляет от 10 до более 30% от номинала банкноты.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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