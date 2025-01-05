Порядок выплат родственникам пленных и без вести пропавших военных изменится: когда и что планируют внедрить

С 1 февраля 2025 года в Украине планируется ввести новые правила выплат родственникам пленных и пропавших без вести военных, по которым 50% средств будет распределяться между родственниками первой очереди, а остальные будут храниться в воинской части. Военные будут иметь право заранее составить личное распоряжение, определяющее, кто получит выплаты.

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Об этом рассказал адвокат Роман Лихачев в комментарии СМИ со ссылкой на документ Департамента социального обеспечения Министерства обороны, в котором прописан новый алгоритм выплат денег членам семей военного. До 1 февраля денежное довольствие военного, попавшего в плен или считавшегося пропавшим без вести, составляло около 120 тысяч гривен в месяц.

Вся эта сумма выплачивалась одному представителю семьи – обычно это была жена (супруг) военного, даже если были другие родственники, которые также нуждались в поддержке. "Раньше случались парадоксы, когда жена получала все средства, даже если подала на развод. Родители военного или дети оставались без поддержки", - отметил Лихачев, подчеркивая проблемы предыдущей системы.

С 1 февраля 2025 года выплаты родственникам военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести, будут производиться по новой схеме. А именно:

50% выплат получают представители первой очереди родственников , которыми являются:

, которыми являются: 20% выплат распределяются между представителями второй очереди , если нет представителей первой. Ко второй очереди относятся:

, если нет представителей первой. Ко второй очереди относятся: невыплаченная часть средств остается в воинской части, если по возвращении военнослужащего из плена или его появления он признается живым, эти средства будут возвращены ему лично.

Одной из ключевых новаций является право военных заранее составить личное распоряжение о распределении своих выплат в случае попадания в плен или пропажи без вести. Такое распоряжение по мнению экспертов позволяет избежать споров между родственниками и обеспечить получение средств теми, кто в них больше нуждается.

"Военные теперь могут самостоятельно решить, кто именно будет получать выплаты. Это важный шаг к обеспечению справедливости и избеганию конфликтных ситуаций среди родственников", – отмечает Роман Лихачев.

Если военнослужащий погибнет или будет признан умершим судом, все невыплаченные средства включаются в состав наследства. Таким образом, право на получение этих денег имеют все наследники, определенные законом или завещанием. Важно отметить, что члены семей военных, которые:

добровольно сдались в плен;

оставили воинскую часть самовольно;

были признаны дезертирами.

Не будут иметь права ни на какие выплаты. Это положение направлено на предотвращение злоупотреблений и поддержку только тех семей, чьи близкие честно выполняли военную обязанность.

Новый порядок выплат имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, средства теперь будут получать более широкий круг родственников , что позволит обеспечить большее количество людей. родственники, не имеющие тесных связей с военным или уехавших за границу, тогда как те, кто реально нуждается в деньгах в Украине, получать меньше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство обороны ожидает появления новых финансовых стимулов для защитников.

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