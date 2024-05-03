Порт в Мариуполе "отремонтировали" на миллионы гривен во время оккупации: объявлено подозрение

Руководитель порта в оккупированном Мариуполе присвоил почти 12 миллионов гривен на фиктивный ремонт во время временной оккупации города российскими агрессорами. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, накануне полномасштабного вторжения 21 февраля 2022 и.о. директор госпредприятия заключил договор с частной компанией для проведения работ. По логическим причинам выполнение работ стало невозможным.

Впоследствии госслужащий выехал на подконтрольную Украине территорию, где лично согласовал перечисление оплаты в сумме 11,6 млн. гривен на счета частной компании за ремонт.

Поэтому у него провели обыски и изъяли наличные деньги и документы. В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в совершении растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Также следователи обратились в суд, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются действия по возмещению нанесенного государству ущерба.

Также OBOZ.UA сообщал, что действующему народному депутату Украины от "Слуги народа" Андрею Клочке сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн. Депутат Верховной Рады оформлял землю, квартиры и автомобили на близких и родственников, в частности, мать и сестру, чтобы скрыть чрезмерные расходы.

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