Скупал квартиры, землю и авто "не по карману": "слуге народа" Клочко объявили подозрении

Действующему народному депутату Украины от "Слуги народа" Андрею Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн. Депутат Верховной Рады оформлял землю, квартиры и автомобили на близких и родственников, в т.ч. мать и сестру, чтобы скрыть чрезмерные расходы.

О подозрении в отношении нардепа заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), не раскрывая имени народного избранника. Однако, по данным журналиста Олега Новикова, речь идет именно о Клочко.

По данным следствия, нардеп через мать и сестру, которые и были формальными покупателями, в 2020-2021 годах приобрел активы на 25 млн грн. В частности:

три земельных участка на Киевщине;

пять квартир в столице;

два нежилых помещения;

автомобили Tesla и Mersedes-Benz.

При этом официальный доход и сбережения нардепа и его супруги за указанный период составили не более 14 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.

"Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме... Разоблачение преступления произошло после обнародования журналистских расследований", – отметили в НАБУ.

В частности, СМИ сообщали, что Клочко получает от государства компенсацию за аренду жилья в столице. Парламентарий после избрания в парламент задекларировал отсутствие собственного жилья, однако на его мать записаны квартиры, дом и земельные участки в Киеве общей стоимостью 14,5 млн грн.

В то же время, по данным расследователей выплачивать компенсацию Клочку начали не вначале его каденции нардепа – первые 20 тысяч помощи политику пришли в декабре 2019 года. В январе-марте 2020-го государство компенсировало ему 58 850 грн. Затем был перерыв, а возобновили выплаты в сентябре-декабре 2020 года. Тогда Клочко получил 99 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях три человека получили подозрение в попытке дать взятку в размере 12 млн гривен исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Международный торговый порт " Черноморск". Средства чиновнику предлагали за принятие решения в интересах частной компании.

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