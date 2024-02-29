Получили боевых доплат почти на 200 миллионов, сидя в тылу: в Минобороны раскрыли схему

Воинские части безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение отдельным военнослужащим – в виде "боевых", хотя те не выполняли заданий, связанных с ведением боевых действий, и находились в тылу. Всего таких нарушений установлено на общую сумму 186,6 млн грн.

Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили: такие данные были получены аудиторами министерства.

"Фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты. ...Все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба", – говорится в сообщении.

Где проводились безосновательные выплаты

Как рассказали в министерстве, факты выявления приказов о соответствующих выплатах были зафиксированы в воинских частях сразу нескольких областей. В частности:

Киевской;

Житомирской;

Хмельницкой;

Полтавской.

Бывшего замминистра обороны "поймали" на коррупции

Ранее же Служба безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований (ГБР) разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.

Как рассказали правоохранители, по данным следствия, к махинации также причастны двое бывших подчиненных фигуранта:

экс-глава Департамента госзакупок Минобороны;

бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения ВСУ.

"Для реализации преступной схемы в 2022 году ее организаторы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане государства-агрессора. Однако экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевой обстановке", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем антикоррупционный совет при Минобороны признал, что зимние куртки, закупленные для ВСУ во времена, когда министерством руководил Алексей Резников, непригодны для ношения зимой. Дело в том, что соответствующая экспертиза засвидетельствовала недостаточное тепловое сопротивление этой одежды согласно стандарту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!