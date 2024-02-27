Скандал с куртками для ВСУ. Закупленная Минобороны одежда непригодны для ношения зимой – результат экспертизы

Антикоррупционный совет при Минобороны признал, что зимние куртки, закупленные для ВСУ во времена руководства министерством Алексеем Резниковым, непригодны для ношения зимой. Дело в том, что соответствующая экспертиза засвидетельствовала недостаточное тепловое сопротивление этой одежды согласно стандарту.

Об этом сообщил председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Он отметил:

вне нормы пребывают и другие показатели качества соответствия курток стандарту;

такие куртки предназначались для 180 тысяч военных.

"Через полгода после скандала с куртками для ВСУ антикорсовет при Минобороны признал – "экспертиза показала недостаточное тепловое сопротивление [курток] согласно стандарту". И все лишь для того, чтобы 40% коррупционной маржи сняла компания племянника депутата от Слуг Геннадия Касая с оборонного комитета Рады. То есть, маржа – 21,6 млн долларов. Можете сами прикинуть, сколько это в дронах", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркнул антикоррупционер, сам Касай продолжает оставаться членом оборонного комитета украинского парламента.

Что предшествовало

Скандал с зимними куртками для ВСУ разгорелся летом 2023 года, когда журналист Юрий Николов опубликовал факты, свидетельствовавшие о коррупцие при их закупке. После чего:

антикоррупционный комитет, возглавляемый Анастасией Радиной, и глава ВСК по экономическим преступлениям Ярослав Железняк провели совместное заседание, где подтвердили факты коррупции при закупке Минобороны "зимних" курток;

журналист Михаил Ткач также выяснил, что производитель купленных по схеме курток связан с племянником нардепа Касая из оборонного комитета.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и ГБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.

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