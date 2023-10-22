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Получат ли пенсии украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях: объяснение ПФУ

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
1,7 т.
Будут ли получать пенсии украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях

Украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях (ВОТ), получают пенсии на свои банковские счета. Однако поскольку "Укрпочта" не может обеспечить получение выплат, средства зачисляются на текущие счета граждан, открытые в "Ощадбанке".

Пенсионные выплаты украинцев, получавших их через почтовые отделения, аккумулируются в ПФУ (Пенсионном фонде Украины) и будут выплачены в полном объеме в случае выезда на подконтрольную Украине территорию или после деоккупации. Об этом "Общественному" рассказали заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Херсонской области Елена Ипатенко и специалисты Главного управления ПФУ в Херсонской области.

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Как отмечается, выплата пенсии прекращается в случае, если предоставленные документы содержат ложные сведения, а также:

  • в случае смерти пенсионера;
  • в случае неполучения зачисленной пенсии в течение 6 месяцев (только для получателей пенсии по почте) и в других случаях, предусмотренных законом.

При этом какие-либо другие правовые основания для прекращения выплат пока отсутствуют.

Когда необходимо проводить идентификацию человека?

В случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий, учреждения банков за 14 дней до истечения указанного срока сообщают об этом пенсионеру. По истечении указанного срока – территориальные органы ПФУ. Неиспользованные суммы на этих счетах возвращаются в банки по требованию территориальных органов Пенсионного фонда.

Возвращенные деньги учитываются в соответствующем разделе электронного пенсионного дела и подлежат выплате пенсионеру, прошедшему физическую идентификацию. Соответствующий орган ПФУ должен обеспечить идентификацию человека на основании предъявленного паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине за год пенсии судей увеличились почти на 5 тыс. грн: с 95,1 тыс. до 99,5 тыс. грн. При этом средняя пенсия обычных украинцев увеличилась на 810 грн и с октября прошлого года по октябрь текущего года выросла с 4539 до 5350 грн.

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