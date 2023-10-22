Получат ли пенсии украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях: объяснение ПФУ

Украинцы, находящиеся на временно оккупированных территориях (ВОТ), получают пенсии на свои банковские счета. Однако поскольку "Укрпочта" не может обеспечить получение выплат, средства зачисляются на текущие счета граждан, открытые в "Ощадбанке".

Пенсионные выплаты украинцев, получавших их через почтовые отделения, аккумулируются в ПФУ (Пенсионном фонде Украины) и будут выплачены в полном объеме в случае выезда на подконтрольную Украине территорию или после деоккупации. Об этом "Общественному" рассказали заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Херсонской области Елена Ипатенко и специалисты Главного управления ПФУ в Херсонской области.

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Как отмечается, выплата пенсии прекращается в случае, если предоставленные документы содержат ложные сведения, а также:

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения зачисленной пенсии в течение 6 месяцев (только для получателей пенсии по почте) и в других случаях, предусмотренных законом.

При этом какие-либо другие правовые основания для прекращения выплат пока отсутствуют.

Когда необходимо проводить идентификацию человека?

В случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий, учреждения банков за 14 дней до истечения указанного срока сообщают об этом пенсионеру. По истечении указанного срока – территориальные органы ПФУ. Неиспользованные суммы на этих счетах возвращаются в банки по требованию территориальных органов Пенсионного фонда.

Возвращенные деньги учитываются в соответствующем разделе электронного пенсионного дела и подлежат выплате пенсионеру, прошедшему физическую идентификацию. Соответствующий орган ПФУ должен обеспечить идентификацию человека на основании предъявленного паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине за год пенсии судей увеличились почти на 5 тыс. грн: с 95,1 тыс. до 99,5 тыс. грн. При этом средняя пенсия обычных украинцев увеличилась на 810 грн и с октября прошлого года по октябрь текущего года выросла с 4539 до 5350 грн.

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