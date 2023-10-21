В Украине пенсии судей взлетели почти до 100 тыс. грн: как пересчитали пенсии "обычным" украинцам 

В Украине за год пенсии судей увеличились почти на 5 тыс. грн: с 95,1 тыс. до 99,5 тыс. грн. При этом средняя пенсия обычных украинцев увеличилась всего на 810 грн и с октября прошлого года по октябрь текущего года выросла с 4 539 до 5 350 грн.

Об этом говорится в данных, которые OBOZ.UA получил от Пенсионного фонда. Судьи на заслуженном отдыхе получают пожизненную выплату (аналог пенсии). По состоянию на октября 2023-го средний размер такой выплаты составил 99 597 грн. При этом средняя пенсия украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту, составила 5230 грн. Пенсия тех украинцев, которые получили пенсию по выслуге лет, в среднем составляет 9635 грн.

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К слову, всего в Украине пенсии получают 10 млн 539 тыс. грн. За год (с октября по октябрь) число пенсионеров уменьшилось на 187 тыс. человек. До полномасштабной войны такого значительно сокращения количества пенсионеров в Украине не было. Часть пенсионеров продолжает работать на заслуженном отдыхе. На данный момент это 2,7 млн человек.

Пенсии в размере выше 10 тыс. грн получает всего 741 тыс. украинцев на заслуженном отдыхе. При этом, если считать среднюю пенсию только тех пенсионеров, пенсия которых выше 10 тыс. грн, то размер средней выплаты составит 14,7 тыс. грн. В этом число попадают и 3743 судей в отставке со своими средними пенсиями в 99,5 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пенсии повысят уже через несколько месяцев. Повышение коснется трех категорий.

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