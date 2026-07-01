Кредиты на покупку квартир для украинцев могут стать более доступными: какие изменения приняли народные депутаты

В Украине в первом чтении был принят законопроект о секьюритизации и облигациях с покрытием, который позволяет банкам быстрее возвращать средства по выданным долгосрочным кредитам и повторно направлять их на новые займы. Отмечается, что это должно увеличить объемы ипотечного кредитования и сделать жилищные кредиты более доступными за счет привлечения дополнительного финансирования и снижения стоимости ресурсов для банков.

Видео дня

Об этом говорится в законопроекте №15172, который в первом чтении поддержали 236 народных депутатов (именное голосование – по ссылке). В частности, голоса по фракциям и группам распределились следующим образом:

"Слуга народа" — 163;

"Европейская солидарность" – 15;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 12;

"Доверие" – 16;

"За будущее" – 7;

"Голос" – 7;

"Восстановление Украины" – 8;

внефракционные – 8.

Речь идет о внедрении в Украине современных финансовых инструментов, которые давно работают в странах Европейского Союза. Сегодня украинская банковская система сталкивается с проблемой, заключающейся в том, что ипотечные кредиты являются долгосрочными и, следовательно , "замораживают" средства банков на годы или даже десятилетия.

Фактически, когда банк выдает ипотеку, он не может быстро вернуть эти деньги в оборот для новых кредитов. Отмечается, что это снижает ликвидность, повышает риски и, как следствие, делает кредиты более дорогими и менее доступными для населения. Именно эту проблему и призван решить новый законопроект.

Ключевая идея документа — запуск механизма секьюритизации и выпуска облигаций с покрытием. Проще говоря, банки смогут объединять выданные кредиты в специальные пакеты (портфели), превращать их в ценные бумаги и продавать инвесторам. Полученные средства снова возвращаются в банк и используются для выдачи новых кредитов.

Отмечается, что это позволяет банкам не ждать десятилетиями возврата каждой ипотеки, а постоянно "перезапускать" кредитный цикл. Также законопроект предусматривает:

создание специализированных платформ для операций секьюритизации;

введение новых типов облигаций;

регулирование обращения кредитных нот;

четкие требования к активам, которые могут выступать в качестве обеспечения;

определение прав и обязанностей участников рынка.

Особый акцент в документе сделан на защите инвесторов. Закон ужесточает требования к раскрытию информации и вводит механизмы отделения секьюритизированных активов. Активы, обеспечивающие облигации, будут юридически отделены от возможного банкротства банка-эмитента. Таким образом повышается надежность инвестиционных инструментов.

Также в Украине планируют внедрить европейский стандарт STS (Simple, Transparent, Standardised), который предусматривает простую, прозрачную и стандартизированную структуру таких финансовых операций. По словам представителей парламентского финансового комитета, в частности Даниила Гетманцева, сегодня банки вынуждены долго удерживать выданные ипотечные кредиты на балансе, что ограничивает их способность выдавать новые кредиты.

Новый механизм позволит быстрее возвращать средства в оборот и увеличить объемы кредитования. Ожидается, что в течение первых пяти лет после запуска реформы рынок сможет привлечь более 150 млрд грн дополнительного финансирования, из которых около 100 млрд грн потенциально могут быть направлены именно в ипотеку. Если законопроект будет окончательно принят и реализован, это может привести к нескольким важным изменениям:

увеличение количества ипотечных кредитов;

снижение стоимости кредитов за счет повышения ликвидности банков;

расширение программ доступного жилья;

более активного привлечения инвестиций в финансовый сектор;

развития долгосрочного кредитования в целом.

Отдельно отмечается, что новые механизмы могут поддержать программы жилья для внутренне перемещенных лиц и других социально уязвимых категорий. Реформа ориентирована на адаптацию украинского финансового законодательства к стандартам Европейского Союза. В странах ЕС подобные инструменты уже давно являются основой рынка ипотеки и инвестиций.

Помимо внутренних экономических эффектов, принятие этого закона также связано с международными обязательствами Украины, в частности в рамках программ сотрудничества с международными финансовыми институтами. После первого чтения законопроект будет доработан с учетом предложений народных депутатов. Далее его должны подготовить ко второму чтению и окончательному принятию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы должны до 1 июля получить платежные квитанции и в течение двух месяцев уплатить налоги за свои квартиры и дома. Суммы растут вместе с минимальной зарплатой. При этом законом установлен лишь максимальный предел: ставка за квадратный метр не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты. Однако местные советы имеют право снизить ставку на территории своей общины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!