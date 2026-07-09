Почти половина украинцев сожалеют о выбранной профессии: в ком больше всего нуждаются работодатели

Сегодня украинскому бизнесу больше всего нужны водители, строители, продавцы, повара, разнорабочие и другие представители рабочих профессий, тогда как большинство абитуриентов по-прежнему выбирают менеджмент, право, психологию или маркетинг. В то же время 47% украинцев, если бы у них была такая возможность, уже не поступили бы на ту же специальность, которую выбрали после школы.

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Об этом говорится в исследовании профильной платформы для поиска работы. Аналитики проанализировали ситуацию на рынке труда и провели опрос среди более чем 2,5 тысячи украинцев.

Работодатели ищут одних специалистов, а абитуриенты выбирают других

Аналитики отмечают, что сегодня наибольший спрос со стороны работодателей совершенно не совпадает с тем, какие специальности традиционно остаются самыми популярными среди абитуриентов. В мае 2026 года бизнес наиболее активно искал продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков, поваров, охранников, строителей, продавцов-консультантов и автослесарей.

Именно в этих профессиях кадровый дефицит сейчас ощущается наиболее остро. Предприятиям становится все сложнее найти работников, способных выполнять производственную, транспортную или сервисную работу. В то же время большинство выпускников продолжают выбирать специальности, которые на протяжении многих лет считаются престижными.

Больше всего заявлений в украинские университеты традиционно подают на менеджмент, филологию, психологию, маркетинг, экономику, компьютерные науки и право. Таким образом, рынок труда получает все больше офисных специалистов, тогда как предприятиям нужны совсем другие работники.

В OLX Работа объясняют, что такая ситуация формировалась годами. Долгое время высшее образование считалось главным условием успешной карьеры, а рабочие профессии постепенно теряли популярность среди молодежи. Из-за этого значительное количество абитуриентов ориентировалось на офисные специальности, даже если спрос на них постепенно снижался.

Сегодня же ситуация кардинально изменилась. В условиях войны, развития логистики и предстоящего масштабного восстановления Украины работодатели все больше нуждаются в строителях, водителях, работниках производства, транспортной отрасли и сферы услуг.

Работают ли украинцы по полученному образованию

Опрос показал, что далеко не все после окончания учебы работают по специальности. Лишь 27% респондентов сообщили, что работают именно по специальности. Еще 18% отметили, что их нынешняя работа лишь частично связана с полученным образованием.

Зато 37% украинцев вообще работают в совершенно других сферах. Среди главных причин украинцы назвали разочарование в собственной профессии. Чаще всего респонденты объясняли смену работы тем, что им просто перестала нравиться выбранная специальность.

Часть опрошенных сообщила, что со временем изменились их интересы, другие не смогли найти вакансии по специальности или были недовольны уровнем заработной платы. Также среди причин называли отсутствие перспектив карьерного роста и невозможность трудоустроиться без опыта работы.

Почти половина украинцев изменили бы своё решение

Результаты исследования показали еще одну показательную тенденцию. Если бы украинцы получили возможность снова выбрать будущую профессию, 47% поступили бы уже на другую специальность. Еще более четверти респондентов не смогли уверенно ответить, повторили бы ли они свой выбор.

В то же время чуть более трети опрошенных довольны тем направлением образования, которое они в свое время выбрали. Большинство украинцев убеждены, что будущую специальность прежде всего нужно выбирать исходя из собственных интересов. Именно этот фактор назвали самым важным семь из десяти участников опроса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год средняя зарплата выросла на 20% и достигла отметки около 30 тыс. грн в месяц. Вместе с тем в некоторых специальностях темпы роста зарплат значительно выше. Например, средняя зарплата "специалиста по ИИ" выросла на 73% за год и достигла 42,5 тыс. грн.

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