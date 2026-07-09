ИИ кардинально повлиял на рынок труда в Украине: у кого больше всего выросли зарплаты

В Украине за год средняя зарплата выросла на 20% и достигла отметки около 30 тыс. грн в месяц. Вместе с тем в некоторых специальностях темпы роста зарплат значительно выше. Например, средняя зарплата "специалиста по ИИ" выросла на 73% за год и достигла 42,5 тыс. грн.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Специалист по ИИ может заниматься как разработкой и адаптацией ИИ ( в таком случае зарплата может достигать сотен тысяч гривен), так и созданием контента с помощью ИИ (зарплата может составлять 40 тыс. грн).

Ожидалось,что специалист по ИИ станет лидером по темпам роста доходов — прирост составил впечатляющие +73% (до 42 500 грн). Спрос на автоматизацию процессов только растет. Следом идет сфера образования в IT: преподаватели программирования прибавили +60%, хотя их средний доход пока остается на уровне 20 000 грн.

Специалист по ИИ – 42 500 грн (+73%)

Технолог по производству мебели – 55 000 грн (+69%)

Визовый менеджер — 40 000 грн (+60%)

Преподаватель программирования – 20 000 грн (+60%)

Каменщик – 60 000 грн (+60%)

Кровельщик – 47 500 грн (+58%)

Автор – 43 000 грн (+56%)

Социальный работник – 24 000 грн (+55%)

Плиточник – 57 500 грн (+53%)

Зоотехник – 37 500 грн (+53%)

Строительная и производственная отрасли остро ощущают дефицит кадров, поэтомубизнес вынужден существенно повышать ставки, чтобы привлечь мастеров. Технолог на мебельном производстве зарабатывает 55 000 грн (+69%). Каменщик вышел на пиковые 60 000 грн (+60%). Плиточник (57 500 грн) и кровельщик (47 500 грн) продемонстрировали рост более чем на 50%.

Стоит обратить внимание на рост зарплат в сферах, которые ранее считались недооцененными. Социальные работники получили прирост в +55% (до 24 000 грн), что свидетельствует об увеличении внимания к социальной сфере. А в агросекторе зоотехники теперь получают в среднем 37 500 грн (+53%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на украинском рынке труда сложился значительный дисбаланс между финансовыми ожиданиями украинцев и реальными предложениями бизнеса. В некоторых отраслях специалистам предлагают значительно более высокие зарплаты, чем те просят, тогда как в других сферах запросы кандидатов существенно превышают возможности рынка.

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