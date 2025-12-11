Почему не получается купить продукты за "1000 Зеленского": главные причины

С 11 декабря "тысячу Зеленского" официально можно тратить на продукты, однако украинцы массово жалуются, что оплата в магазинах часто не проходит. Отмечается, что это может быть из-за наличия в чеке импортных или подакцизных товаров, а также технических сбоев, когда кассы некорректно определяют украинское происхождение продуктов.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать покупателям. Украинцы продолжают жаловаться, что при попытке рассчитаться картой "Национальный кэшбек" в супермаркетах оплата иногда не проходит. Хотя программа официально работает, а сеть "Сильпо" подтвердила свое участие в ней, на практике многие покупатели сталкиваются с отказами при оплате.

"Зимняя тысяча" – это целевые средства, которые можно потратить только на определенные категории. Наибольшая часть ограничений касается продуктов питания. По условиям программы:

в чеке должны быть исключительно продукты украинского производства;

каждый товар должен иметь маркировку "Сделано в Украине";

никаких импортных позиций, даже если это дешевые базовые продукты;

никаких подакцизных товаров, таких как алкоголь, сигареты, энергетики и тому подобное.

Поэтому даже одна импортная шоколадка, пакет риса, импортный соус или любая другая позиция автоматически блокирует платеж. Покупателю не всегда очевидно, что конкретный товар был изготовлен не в Украине, поэтому система дает сбой даже тогда, когда ждут положительного результата.

Несмотря на участие сети в программе, существуют два важных ограничения:

оплата возможна только офлайн;

Покупки в магазине через приложение или сайт нельзя оплатить "Зимней поддержкой". Онлайн расчеты программой не поддерживаются технически.

товары должны автоматически распознаваться системой;

Кассы должны корректно идентифицировать, какие продукты украинские, а какие нет. Еще на старте программы "Сильпо" действительно не имело настроенных терминалов, поэтому расчет не проходил даже при идеальных условиях.

На форумах покупатели пишут, что оплата у многих проходит без проблем, но только если тщательно проверять корзину и брать 100% украинские позиции.

Сама же программа позволяет рассчитываться только за четко определенные категории:

лекарства и медицинские товары;

книги, пресса, печатная продукция;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);

благотворительные взносы и донаты на армию;

почтовые и коммунальные услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы после 40 лет смогут потратить 2000 грн от государства на оплату медицинского обследования для выявления сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета 2-го типа и проблем ментального здоровья. Выплаты начнут с 1 января 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!