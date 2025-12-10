УкраїнськаУКР
Как украинцам старше 40 лет будут раздавать по 2000 грн на медобследования: Кабмин утвердил порядок выплаты

Ксения Капустинская
Украинцы после 40 лет смогут потратить 2000 грн от государства на оплату медицинского обследования для выявления сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета 2-го типа и проблем ментального здоровья. Выплаты начнутся с 1 января 2026 года

Соответствующий порядок утвердил Кабинет министров на заседании 10 декабря. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Когда и куда придут деньги на медицинский скрининг

  • Программа заработает с 1 января 2026 года.
  • Каждый украинец и украинка в возрасте от 40 лет получат персональное приглашение в Дії на 30-й день после дня рождения.
  • После принятия приглашения на Дія.Карту будет зачислено 2000 грн, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья.
  • Для тех, кто не пользуется Дією, будет альтернативный путь через банки и ЦНАПы.
  • Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных учреждениях, которые будут отвечать требованиям Минздрава и НСЗУ относительно участия в программе "Скрининг здоровья 40+". Список пока не обнародован.

"Скрининг здоровья 40+": что еще известно о программе

  • На реализацию программы медобследований в Госбюджете на 2026 году заложено 10 млрд грн.
  • Скрининг предусматривает физикальное обследование, анкетирование с оценкой рисков, а также ряд лабораторных исследований, которые позволят оценить работу сердца, сосудов и почек.
  • При необходимости будут выполняться дополнительные обследования, например, ЭКГ или суточный мониторинг давления.
  • После скрининга пациент получит рекомендации и назначения медикаментов, прежде всего через программу "Доступные лекарства".
  • В Минздраве объясняли, что после 40 лет резко возрастают риски развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет и проблемы с ментальным здоровьем.
  • Программа нацелена на раннее выявление этих проблем, особенно среди людей, обычно не обращающихся к врачу и не контролирующих свое состояние.

Как сообщал OBOZ.UA, Минэкономики также проводит оценку программы "Национальный кешбэк" и уже готовит новые, более точные условия, которые заработают в следующем году. В настоящее время правительство изменило список категорий расходов и продлило действие программы до июня 2026 года, но в будущем правила могут полностью переписать.

