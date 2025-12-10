Как украинцам старше 40 лет будут раздавать по 2000 грн на медобследования: Кабмин утвердил порядок выплаты

Украинцы после 40 лет смогут потратить 2000 грн от государства на оплату медицинского обследования для выявления сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета 2-го типа и проблем ментального здоровья. Выплаты начнутся с 1 января 2026 года

Соответствующий порядок утвердил Кабинет министров на заседании 10 декабря. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Когда и куда придут деньги на медицинский скрининг

Программа заработает с 1 января 2026 года.

Каждый украинец и украинка в возрасте от 40 лет получат персональное приглашение в Дії на 30-й день после дня рождения .

. После принятия приглашения на Дія.Карту будет зачислено 2000 грн, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья.

будет зачислено 2000 грн, которые можно использовать исключительно на прохождение скрининга здоровья. Для тех, кто не пользуется Дією, будет альтернативный путь через банки и ЦНАПы.

Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных учреждениях, которые будут отвечать требованиям Минздрава и НСЗУ относительно участия в программе "Скрининг здоровья 40+". Список пока не обнародован.

"Скрининг здоровья 40+": что еще известно о программе

На реализацию программы медобследований в Госбюджете на 2026 году заложено 10 млрд грн .

. Скрининг предусматривает физикальное обследование, анкетирование с оценкой рисков, а также ряд лабораторных исследований , которые позволят оценить работу сердца, сосудов и почек.

, которые позволят оценить работу сердца, сосудов и почек. При необходимости будут выполняться дополнительные обследования, например, ЭКГ или суточный мониторинг давления.

После скрининга пациент получит рекомендации и назначения медикаментов , прежде всего через программу "Доступные лекарства".

, прежде всего через программу "Доступные лекарства". В Минздраве объясняли, что после 40 лет резко возрастают риски развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет и проблемы с ментальным здоровьем.

Программа нацелена на раннее выявление этих проблем, особенно среди людей, обычно не обращающихся к врачу и не контролирующих свое состояние.

