Перерасчет пенсии работающим пенсионерам: когда можно будет получить доплату

С 1 апреля 2024 года начат перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Окончательные начисления будут произведены после получения сведений об уплате единого взноса за I квартал 2024 года, что означает, что ориентировочно в июне пенсионеры получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы.

Об этом идет речь на сайте правительственного портала. Согласно решению правительства, с 1 марта 2024 года пенсии в Украине проиндексированы на 7,96%.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам начался с 1 апреля 2024 года. Окончательные начисления будут произведены после получения сведений об уплате единого взноса за I квартал 2024 года. Это означает, что ориентировочно в июне пенсионеры получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

Перерасчет пенсий будет произведен для пенсионеров, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года. А также:

приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа;

отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Также важно отметить, что работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, перерасчет будет произведен только при достижении ими пенсионного возраста. Перерасчет пенсий осуществляется автоматически органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) без необходимости обращения пенсионеров или подачи дополнительных документов.

Однако за консультацией можно обратиться в любой сервисный центр ПФУ. Для тех, кто имеет не менее 24 месяцев стажа на 1 марта 2024:

перерасчет производится с учетом приобретенного страхового стажа;

заработок для исчисления пенсии может быть выбран из того, какой был при назначении или предварительном перерасчете пенсии, или из того, какой человек получал после назначения или предварительного перерасчета.

Для тех, кто имеет менее 24 месяцев стажа на 1 марта 2024 года, перерасчет будет осуществляться по другим условиям. А именно:

перерасчет производится с учетом только приобретенного страхового стажа;

заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Индивидуальный размер повышения

Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от того, какой страховой стаж у него есть и какой заработок получал во время работы. Показатель средней зарплаты (дохода), учитываемый при назначении или предварительном перерасчете пенсии, не меняется.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине размер будущей пенсии можно увеличить добровольно, согласившись увеличить пенсионный возраст. Например, если выйти на пенсию в 65 лет, то пенсия будет на 30% выше.

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