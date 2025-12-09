Пенсия в Польше в пять раз больше, чем в Украине: почему и сколько платят

Средняя пенсия в Польше составляет около 700 евро (34 378 грн) в месяц благодаря многоуровневой системе с накопительными и добровольными элементами. В Украине пенсия преимущественно формируется из государственного фонда и достигает всего 130 евро (6384 грн), что значительно ниже даже минимального прожиточного уровня.

Об этом говорится в аналитике СМИ. Разница в доходах пенсионеров объясняется не только экономическим развитием или отсутствием войны, но и принципиальными отличиями в пенсионных системах обеих стран.

Польская система многоуровневая и предусматривает несколько источников формирования пенсионного дохода, что обеспечивает большую стабильность и прогнозируемость выплат, в то время как украинская остается в основном одноуровневой, зависимой от государственного бюджета. В Польше пенсионная система состоит из трех уровней.

Первый уровень – обязательное государственное солидарное страхование, где взносы платят работники, работодатели и предприниматели, эти средства идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Второй уровень – обязательное накопительное страхование, включающее открытые пенсионные фонды и вспомогательные счета в государственном фонде. Часть вкладов инвестируется, что позволяет увеличивать будущие выплаты.

Третий уровень предполагает добровольные частные сбережения, индивидуальные пенсионные счета и рабочие планы. Отдельно существуют специальные системы для фермеров и силовых структур, финансируемые государством и позволяющие учитывать особенности этих категорий.

Одним из ключевых преимуществ польской системы есть сочетание солидарной и накопительной моделей. Отмечается, что это снижает риск для пенсионеров и делает систему более устойчивой. Размер пенсии напрямую зависит от взносов конкретного лица, что мотивирует работать легально и дольше. Государство гарантирует минимальные выплаты и дополнительно поддерживает малообеспеченных через ежегодные "13-е" и "14-е" пенсии. Также польская система подразумевает гибкость, ведь фермеры и силовики получают специальные условия, а пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет, для мужчин 65 лет.

В Украине пенсионная система пока одноуровневая, пенсии выплачиваются преимущественно по вкладам работающих, а накопительный уровень только планируется. Добровольные фонды есть, но их роль мизерна, ведь активными вкладчиками является только небольшая часть населения. Еще одна важная разница – это условия выхода на пенсию, в Украине минимальный стаж постоянно повышается, и при его нехватке выплаты назначаются позже. Поэтому многие украинские пенсионеры получают значительно меньшие пенсии по сравнению с Польшей.

В то же время у польской системы есть и недостатки. Финансовая нагрузка на бюджет растет из-за специальных льготных пенсий для фермеров и силовых структур. Также более низкий пенсионный возраст для женщин создает гендерный разрыв в доходах, ведь средняя пенсия женщин почти на 30% меньше мужской из-за более короткого периода взносов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2026 года пенсии в Украине могут приостановить находящимся за рубежом, живущим на оккупированных территориях или выехавшим с них и не прошедшим обязательную идентификацию. Чтобы сохранить выплаты, нужно до конца года подтвердить личность лично, онлайн или через видеоверификацию.

