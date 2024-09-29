Пенсия в наследство: кто может ее получить и какие документы для этого нужны

Наследники умершего пенсионера имеют право на невыплаченную пенсию и пособие на погребение. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение шести месяцев с момента открытия наследства.

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OBOZ.UA разобрался, какие документы нужны, чтобы оформить пенсию по наследству. Согласно статье 52 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 №1058-IV, наследники умершего пенсионера имеют право на получение невыплаченных пенсионных средств.

Это право имеют те члены семьи, которые проживали с усопшим на момент его смерти, а также нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании умершего. Следует отметить, что если за пенсионными выплатами обращается несколько лиц, имеющих на это право, то сумма пенсии будет распределена поровну между ними.

Чтобы оформить наследственную пенсию, нужно обратиться в сервисный центр ПФУ или подать заявку онлайн через вебпортал ПФУ. Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о смерти пенсионера – этот документ подтверждает факт смерти и является основой открытия дела о наследстве;

– этот документ подтверждает факт смерти и является основой открытия дела о наследстве; документы, подтверждающие родственные связи – это могут быть свидетельство о рождении, браке или другие документы, доказывающие родство с умершим;

– это могут быть свидетельство о рождении, браке или другие документы, доказывающие родство с умершим; паспорт заявителя – для подтверждения личности претендующего на получение пенсии;

– для подтверждения личности претендующего на получение пенсии; реквизиты банковского счета – эти данные необходимы для перечисления наследства;

– эти данные необходимы для перечисления наследства; документы, подтверждающие факт совместного проживания с пенсионером на момент его смерти – это могут быть справки о регистрации места жительства или другие документы, удостоверяющие совместное проживание.

Кроме получения невыплаченной пенсии, наследники имеют право на единовременное пособие на погребение. Размер этой помощи зависит от действующего законодательства и рассчитывается в зависимости от социальных гарантий, действовавших в момент смерти пенсионера.

Если есть несколько наследников, имеющих право на получение невыплаченных пенсионных средств, они обязаны подать заявление вместе или по отдельности. В этом случае Пенсионный фонд распределяет сумму равномерно между всеми претендентами. В случае возникновения споров по наследству, вопрос может быть решен через суд.

Заявку на получение пенсии по наследству необходимо подать в течение шести месяцев с момента смерти пенсионера. После этого срока наследники могут лишиться права на получение невыплаченных средств, если не будет предоставлено достаточно оснований для продления срока.

Для удобства граждан процесс подачи заявки можно осуществить онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины. Это позволяет экономить время и избежать очередей в сервисных центрах. На портале также можно проверить статус заявления и получить консультацию по необходимым документам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже в июле 2025 ожидается запуск новой солидарной пенсионной системы. Новый формат расчета пенсий будет включать в себя базовую и страховую составляющие на основе пенсионных баллов и размера страховых взносов.

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