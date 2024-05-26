Украинцам с маленьким стажем не дадут пенсию: сколько лет обязательно нужно отработать
Минимальный стаж для получения пенсии составляет 15 лет. В случае, если не достигнут этот показатель, вместо пенсионных выплат предоставляется социальная помощь. С минимальным стажем выйти на пенсию можно только в 65 лет. Тем, кто хочет получать пенсию в 60 лет в 2024, нужно иметь начисленный стаж не менее 31 года.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. В 2024 г. произошли изменения в требованиях к страховому стажу для получения пенсии по возрасту.
Начиная с 1 января 2024 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, граждане должны иметь по крайней мере 31 год страхового стажа. Те, кто достиг 60 лет, но не имеют достаточного стажа, смогут получить пенсию в 63 года, если их стаж составляет не менее 21 года.
При наличии стажа от 15 до 20 лет, пенсионные выплаты могут быть назначены в 65 лет. Люди со стажем менее 15 лет будут иметь право на государственную социальную помощь вместо пенсионных выплат в возрасте 65 лет.
Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев. При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц. В 2024 году это 2361 грн.
Кроме того, продолжительность страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти до 2028 года. То есть уже сейчас каждый украинец может подсчитать, сколько ему придется работать до выхода на пенсию. Для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет.
Начиная с 1 января 2028 года, если у человека есть 40 и более календарных лет страхового стажа, он получит возможность получить пенсию независимо от своего возраста. Чтобы проверить свой стаж и возраст выхода на пенсию, нужно пройти регистрацию в Пенсионном кабинете.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, часть украинцев может лишиться своих пенсий. Речь идет не только о случаях, когда в результате верификации были обнаружены нарушения. Среди причин: выезд за границу на постоянное место жительства или если в течение шести месяцев пенсионер не снимал пенсию.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!