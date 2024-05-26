Украинцам с маленьким стажем не дадут пенсию: сколько лет обязательно нужно отработать

Минимальный стаж для получения пенсии составляет 15 лет. В случае, если не достигнут этот показатель, вместо пенсионных выплат предоставляется социальная помощь. С минимальным стажем выйти на пенсию можно только в 65 лет. Тем, кто хочет получать пенсию в 60 лет в 2024, нужно иметь начисленный стаж не менее 31 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. В 2024 г. произошли изменения в требованиях к страховому стажу для получения пенсии по возрасту.

Начиная с 1 января 2024 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, граждане должны иметь по крайней мере 31 год страхового стажа. Те, кто достиг 60 лет, но не имеют достаточного стажа, смогут получить пенсию в 63 года, если их стаж составляет не менее 21 года.

При наличии стажа от 15 до 20 лет, пенсионные выплаты могут быть назначены в 65 лет. Люди со стажем менее 15 лет будут иметь право на государственную социальную помощь вместо пенсионных выплат в возрасте 65 лет.

Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев. При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц. В 2024 году это 2361 грн.

Кроме того, продолжительность страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти до 2028 года. То есть уже сейчас каждый украинец может подсчитать, сколько ему придется работать до выхода на пенсию. Для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Начиная с 1 января 2028 года, если у человека есть 40 и более календарных лет страхового стажа, он получит возможность получить пенсию независимо от своего возраста. Чтобы проверить свой стаж и возраст выхода на пенсию, нужно пройти регистрацию в Пенсионном кабинете.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, часть украинцев может лишиться своих пенсий. Речь идет не только о случаях, когда в результате верификации были обнаружены нарушения. Среди причин: выезд за границу на постоянное место жительства или если в течение шести месяцев пенсионер не снимал пенсию.

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