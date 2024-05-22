Пенсию заберут у части пенсионеров: названы 5 причин
Часть украинцев может потерять свои пенсии. Речь идет не только о случаях, когда в результате верификации были обнаружены нарушения. Среди причин: выезд за границу на постоянное место жительства или если в течение шести месяцев пенсионер не снимал пенсию.
Об этом сообщает издание "На пенсии". В частности, дополнительные причины для прекращения выплаты пенсии предусмотрены Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", принятым Верховной Радой 25 апреля 2024 года.
Существует пять причин, по которым пенсионные выплаты могут быть отменены. Это произойдет в случае:
- Если пенсия была назначена с учетом документов, содержащих недостоверные сведения.
- Если пенсионер уехал за границу на постоянное место жительства (статус временной защиты не считается).
- Если лицо признано пропавшим без вести.
- Если в течение шести месяцев пенсионер не забирал свою пенсию по почте или в течение полугода не снимал их с пенсионной банковской карты.
- Если получатели пенсии не прошли необходимую физическую идентификацию.
При прекращении выплаты пенсии ее можно возобновить. Для этого нужно пройти идентификацию. После того, как пенсионер пройдет идентификацию, выплаты ему возобновят, а также начислят деньги за месяцы, в которых выплаты были прекращены.
Пройти идентификацию можно несколькими способами:
- Обратиться лично в отделение Ощадбанка или Пенсионного фонда Украины.
- Авторизироваться удаленно с помощью "Действие. Подпись" на сайте электронных услуг ПФУ.
- Подтвердить личность с помощью видеосвязи.
- В случае пребывания за границей – получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины справку о факте проживания за границей и предоставить ее в ПФУ.
Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.
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