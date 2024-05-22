Пенсию заберут у части пенсионеров: названы 5 причин

Часть украинцев может потерять свои пенсии. Речь идет не только о случаях, когда в результате верификации были обнаружены нарушения. Среди причин: выезд за границу на постоянное место жительства или если в течение шести месяцев пенсионер не снимал пенсию.

Об этом сообщает издание "На пенсии". В частности, дополнительные причины для прекращения выплаты пенсии предусмотрены Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", принятым Верховной Радой 25 апреля 2024 года.

Существует пять причин, по которым пенсионные выплаты могут быть отменены. Это произойдет в случае:

Если пенсия была назначена с учетом документов, содержащих недостоверные сведения. Если пенсионер уехал за границу на постоянное место жительства (статус временной защиты не считается). Если лицо признано пропавшим без вести. Если в течение шести месяцев пенсионер не забирал свою пенсию по почте или в течение полугода не снимал их с пенсионной банковской карты. Если получатели пенсии не прошли необходимую физическую идентификацию.

При прекращении выплаты пенсии ее можно возобновить. Для этого нужно пройти идентификацию. После того, как пенсионер пройдет идентификацию, выплаты ему возобновят, а также начислят деньги за месяцы, в которых выплаты были прекращены.

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

Обратиться лично в отделение Ощадбанка или Пенсионного фонда Украины.

Авторизироваться удаленно с помощью "Действие. Подпись" на сайте электронных услуг ПФУ.

Подтвердить личность с помощью видеосвязи.

В случае пребывания за границей – получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины справку о факте проживания за границей и предоставить ее в ПФУ.

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